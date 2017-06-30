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30 Haziran 2017 17:21

Legolab ile insansız araçlar tasarlandı

Living Lab yaz aylarında da çocukların uğrak merkezi olmaya devam ediyor.

Legolab ile insansız araçlar tasarlandı

30 Haziran 2017 17:21

Lego ile insansız araçlar atölyesi ile çocuklar bilim ve teknolojiden uzak kalmıyor.


Başakşehir Living Lab Merkezi’nde Legolab için parça tasarlamak üzerine kurulan atölyede ortaokul ve lise öğrencileri eğitim aldı. Tasarım ve programlama konusunda istekli olan, teknoloji ve bilime ilgi duyan, yazılım becerisi yüksek gençlerin bir araya geldiği etkinlik üç hafta sürdü. 10 Haziran da başlayan etkinlik gruplar halinde devam ederek 30 Haziran da son bulacak.



Geleceğin mimar ve mühendisleri yetişiyor


Thinkercad ile 3 boyutlu tasarım yaparak, Legolarla hem eğlenip hem öğrenen katılımcılar, kodlamayla birlikte insansız araçlar tasarladı. Tasarladıkları robotlarla yarışmalar düzenleyen gruplarda kazananlar yıldız almaya hak kazandı.


“Legolar çocukken hepimizin vazgeçilmez oyuncaklarıydı” diyen eğitmen Cihan Akbaba, ”Legoların üzerine motorlar ultrasonik sensör ve renk sensörü gibi araçlar takıp bunları bilgisayar yardımıyla kodlayıp normal bir robotun yapabileceği her şeyi Legodan yaparak burada çocuklara öğretebiliyoruz. Çocuklar bunu öğrendiği zaman ilk önce bilimi seviyorlar çünkü sevdikleri bir araç olan Lego ile öğretiyoruz. Mühendislik alanında, tasarım alanında ve mimari alanda kendilerini geliştirmiş oluyorlar. 3 boyutlu tasarım eğitimi için de Başakşehir Living Lab bünyesinde bulunan 3 boyutlu yazıcıları kullanıyoruz. Bilgisayarda tasarımını yapıp, aynı zamanda printer da baskısını alıp çocuklara verebiliyoruz, burada da yine çocukların hafızaları ve 3 boyutlu düşünebilmelerine katkıları sağlıyoruz” dedi.


Bu bölgede olan insanların çok şanslı olduğunu da ekleyen Cihan Akbaba, ”Burada çok ciddi bir yatırım var ve ücretsiz bir şekilde burada çocukların faydalanabilmesinin çok önemli” olduğunu söyledi.


Efe Tolga Keskin isimli öğrenci, ”Burada robotlarla, Lego parçalarıyla çok güzel şeyler yapıyoruz. Yazılım yazmayı öğreniyoruz, bildiğimiz yazılımları geliştiriyoruz, yeni yazılım dilleri öğreniyoruz. Lego oynamayı normalde sevmiyorum ama şuanda buradaki Legolar ilgimi çekiyor. Çoğu evimizdeki yapamayacağımız imkanları burada yapabiliyoruz” dedi.


Zehra Kılıç ise, “Legolab atölyesi için Ataköy’den geliyorum. İlk başta Legolarla robot yaptık, sonra onları kodlayıp yarışma yaptık, ilk gün bir yıldız kazandım 2 gün kazanamadım 3 günde hayırlısı bilmiyorum. Daha önce evde kendi imkanlarımla kodlama yapıyordum. Şimdi ise Lego parçalarını hareket ettirebiliyorum” diye konuştu.




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