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12 Temmuz 2017 17:58

Lena Aylin Erdil, zirveyi istiyor

Rüzgar sörfünün Türkiye’deki başarılı isimlerinden Lena Aylin Erdil, Türkiye Rüzgar Sörfü Ligi’nin ikinci ayağında mücadele edecek.

Lena Aylin Erdil, zirveyi istiyor

12 Temmuz 2017 17:58

Sezonun Seferihisar’daki ilk yarışını kazanan Erdil, 13-16 Temmuz’da Dikili’de yapılacak yarışların da en büyük favorisi konumunda.


Türkiye’de rüzgar sörfü denilince akla gelen ilk isim olan ve şu anda PGA Dünya Kupası’nda mücadele eden Lena Aylin Erdil, Türkiye Rüzgar Sörfü Ligi’nin ikinci ayağında sahne alacak. 13-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek yarışlarda RedBull sporcusu Lena Erdil, galibiyetle başladığı sezonda ikinci yarıştan da podyumun en üstünde ayrılmak istiyor.


Uluslararası arenada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden Lena Erdil, PWA Dünya Turu’nda 2017 yılında başarılı sonuçlara imza attı. Bu sezon PWA Dünya Turu’nun Güney Kore ayağında ikinci olmasının ardından Lena, Japonya’da üçüncülük elde etti ve üst üste ikinci kez podyumda yer almayı başarmıştı.


Erdil, PWA Dünya Turu’nda 2014 ve 2016 yılında dünya ikincisi olurken 2015’te ise dünya üçüncülüğü elde etmişti.


Türkiye Rüzgar Sörfü Ligi’nin üçüncü ayak yarışları 3-6 Ağustos tarihlerinde Urla’da gerçekleşecek. Ligin dördüncü ayağı olan Türkiye Rüzgâr Sörfü Şampiyonası ise 17-20 Ağustos tarihlerinde Çeşme Alaçatı’da düzenlenecek.




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