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21 Haziran 2018 12:05

Lena Erdil dünya ikincisi oldu

Türkiye’yi rüzgar sörfünde temsil eden Lena Erdil, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Lena Erdil dünya ikincisi oldu

21 Haziran 2018 12:05

Erdil, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası Kadınlar Slalom dalında önemli bir başarıya imza atarak dünya ikincisi oldu. Başarılı sporcu, 2019 sezonuna daha iyi hazırlanıp dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.


Rüzgar sörfünün Türkiye’deki bir numarası Lena Aylin Erdil, Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası’nın üçüncü ayağı olan Portekiz’deki müsabakayı üçüncü olarak tamamlayan Red Bull sporcusu, sezonu ikinci sırada tamamlayarak dünya ikincisi unvanını aldı. Dünya şampiyonu Fransız sporcu Delphine Cousin Questel oldu. Podyumun son basamağında ise yine Fransız Marion Mortefon yer aldı.


Erdil, “Çok iyi bir sezon oldu. Bittiğine inanamıyorum. Şampiyon olan Delphine’i tebrik ediyorum. 2019’da çok daha güçlü gelip dünya şampiyonu olmak istiyorum” açıklamasını yaptı.



Dünyanın en hızlılarından biri


2016 yılında IFCA Dünya Şampiyonluğu, PWA Vice Worldchampion ve Türkiye Şampiyonluğu kazanan, 2017 yılında da Türkiye Şampiyonluğu’nu tekrarlayan Lena Erdil, kazandığı başarılarla rüzgar sörfü dalında dünyanın en hızlı kadınlarından biri olarak gösteriliyor.




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