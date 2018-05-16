Lena Erdil Japonya’da ikinci oldu

Podyumda Türk bayrağıyla poz veren Erdil, “Sakatlığımdan dolayı biraz tereddütlerim vardı fakat ikinci olmayı başardım. Önümüzdeki iki yarışı da kazanıp dünya şampiyonu olmak istiyorum” dedi.

Rüzgar sörfü sporcusu Lena Aylin Erdil, Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası’nın ilk ayağı olan Japonya’da Kadınlar Slalom dalında önemli bir başarıya imza atarak ikinci oldu. Ülkesini yurt dışında temsil etmekten son derece mutlu olduğunu her fırsatta belirten Erdil, Japonya yarışının ardından da Türk bayrağı ile podyumda poz verdi.

Yarıştan sonra duygularını paylaşan başarılı sporcu, “Geçen seneki sakatlığımdan sonra ilk yarışımdı ve biraz tereddütlerim vardı. Bu yarışı ikincilikle bitirdim. Şu an gayet iyi durumdayım. Önümüzde iki yarış daha var. Önce gelecek hafta başlayacak Güney Kore’de, üç hafta sonra da Portekiz’de birinci gelerek Slalom Dünya Şampiyonu olmak istiyorum” diye konuştu.

Dünyanın en hızlılarından biri

2016 yılında IFCA Dünya Şampiyonluğu, PWA Vice Worldchampion ve Türkiye Şampiyonluğu kazanan, 2017 yılında da Türkiye Şampiyonluğu’nu tekrarlayan Lena Erdil, kazandığı başarılarla rüzgar sörfü dalında dünyanın en hızlı kadınlarından biri olarak gösteriliyor.