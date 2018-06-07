Lenovo, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yeni ana sponsoru

Lenovo teknoloji firması, yapılan basın toplantısı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru oldu. Toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan katıldı.

Sportif ve pazarlama alanında en başarılı federasyon olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Hidayet Türkoğlu, “Kadın ve erkek liglerimiz Avrupa’nın en iyisi olarak gösteriliyor. Kulüplerimizin büyük hedefleri var. Devletimiz spora büyük önem veriyor. Biz de federasyon olarak basketbolun gelişimi için çalışıyoruz. Çok sayıdaki projeyi hayata geçiriyoruz. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin çok yakında yeni yayın ihalesini de tamamlayacağız. Lenovo’nın ana sporu olmasını açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Onlara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne sponsor olmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Emre Hantaloğlu ise, “Türk efsanesi olan Hidayet başkanımla aynı platformda olmaktan dolayı kişisel olarak da çok heyecanlıyım. Lenovo bilgi sektöründe dünya çapında olan bir firma” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşmasının imzaları atıldı.