Lens bekleneni veremedi

Uzun süren sakatlığının ardından iyileşen ve Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Jeremain Lens, ilk yarıdaki etkisiz oyunu sonrasında yerini Babel'e bıraktı.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan BB Erzurumspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan uzak kalan Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. Hafta içinde yapılan antrenmanlardaki performansı sonrasında Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de sahaya sürülen Lens, buna karşın etkisiz bir görüntü çizdi. Güneş, ilk yarının bitmesiyle birlikte Lens'i kenara alırken, Ryan Babel'i oyuna dahil etti.