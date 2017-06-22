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22 Haziran 2017 10:56

Lens kullananlar dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Lens kullananlar dikkat

22 Haziran 2017 10:56

Dr. Şeyda Atabay, lens kullananlar için uyarılarda bulundu.


Dr. Şeyda Atabay, kontakt lensin göz kırma kusurlarını düzeltmek için gözlüğe alternatif olarak geliştirilmiş ince saydam mercek olduğunu belirterek, "Göz ön yüzeyindeki kornea tabakasının yüzeyine yerleştirilir. Bu sayede gözdeki kırma kusurları tedavi edilebilmektedir" dedi.


Kontakt lenslerin miyopi, astigmatizma, hipermetropi tedavilerinde kullanılırken son yıllarda presbiyopi yani yakın görme bozuklukları tedavilerinde de kullanıldığını söyleyen Op. Dr. Atabay, "Yakın görme tedavisinde kullanılan kontakt lensler multifokal kontakt lens olarak adlandırılmaktadır. Keratokonus adı verilen kornea hastalığında ise özel kontakt lensler kullanılmaktadır" ifadelerini kaydetti.


Kırma kusuru olan veya olmayan durumlarda da daha iyi ve güzel gözükmek amacıyla renkli lensler kullanıldığını dile getiren Dr. Şeyda Atabay, "Kontakt lensler her ne amaçla kullanılırsa kullanılsın mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. Doktor kontrolü olmadan bilinçsizce temin edilen kontakt lensler göz kaybına bile varabilecek sorunlar oluşturabilmektedir. Kontakt lens numarası gözlük numarasından farklı özellikler içerir. Her insanda farklı olabilen çap ve temel eğrilik ölçülmeden bilinmeden kullanılan lensler gözde bası belirtilerine ve çiziklere neden olabilmektedir. Ayrıca kontakt lens numarası her zaman gözlük numarasına eşit değildir. Numaranın özelliklerine göre gözlük numarasından farklılıklar gösterebilmektedir. Bu tüm numaralara göre farklılık gösterir. Yani lens numarası gözlük numarasından bir derece düşük olur düşüncesi yanlıştır, ve bu ayarlama göz doktorlarınca yapılmalıdır" açıklamasında bulundu.


“Lensi gözde bırakmak sakıncalı bir durum”


Dr. Şeyda Atabay, kontakt lens kullanırken öncelikle dikkat edilmesi gereken konunun hijyen olduğunu ifade ederek, "Temiz ortamlarda kullanılmayan ve dikkat edilmeyen lens kullanımları gözde ciddi enfeksiyonlara, geri dönüşü olmayan ülserlere sebep olabilmektedir. Kontakt lens çeşitleri özelliklerine göre günlük, haftalık, aylık veya yıllık olabilmektedir. Bazı lensler üretilen firmalarca veya lensi satan kurumlarca 1 hafta boyunca hatta bir ay boyunca gözde kalabilir denilmektedir. Bir göz doktoru olarak böyle bir uygulamanın göz sağlığı açısından çok sakıncalı olduğunu belirtmek isterim. Ve çok özel durumlarda ancak 1 gece gözde bırakılabileceği ancak mümkün olduğunca her gece yatmadan önce kontakt lensleri çıkarmalarını şiddetle tavsiye etmekteyim. Doktor kontrolünde, kurallara uygun temiz kullanım ile günlük yaşamda çok rahatlık sağlamaktadır" şeklinde konuştu.




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