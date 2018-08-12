Lens’e büyük destek

Beşiktaş’ın geçen sezon başında kadrosuna kattığı ancak gösterdiği kötü performans nedeniyle tribünlerin tepkisini çektiği Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, bu sezon tam tersi bir görüntü çizdi ve Beşiktaş’ın en hazır ismi olarak öne çıktı. UEFA Avrupa Ligi’nde B36 Torshavn ile oynanan maçlarda gol ve asistleriyle öne çıkan Hollandalı futbolcu, lige de çok hızlı başladı. Akhisarspor karşısında oldukça hareketli olan Lens, özellikle rakip savunmaya kurduğu baskı ve istekli futboluyla dikkat çekti. 42. dakikada Gökhan Gönül’den aldığı pasla sağ kanattan bindiren Lens, Babel’in golünde yaptığı asistle de takımının farkı 2’ye çıkarmasında katkı sağladı. İkinci yarıda da takımının en çok koşan ismi olarak öne çıkan Lens, 79. dakikada yaşadığı sakatlık sonrasında yerini alkışlarla Adriano’ya bıraktı. Beşiktaş taraftarının geçen yıl birçok maçta tepki gösterdiği Lens’e verdiği büyük destek dikkatlerden kaçmadı. Lens de oyundan çıkarken tribünleri alkışladı.