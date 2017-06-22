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22 Haziran 2017 13:48

Leo Westermann, CSKA Moskova’da

CSKA Moskova, sezonu Litvanya ekiplerinden Zalgiris Kaunas’ta geçiren Fransız basketbolcu Leo Westermann ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Leo Westermann, CSKA Moskova’da

22 Haziran 2017 13:48


Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren CSKA Moskova, daha önce Will Clyburn’ü kadrosuna katmış, Kyle Hines ile de sözleşme uzatmıştı. Rus ekibi, oyun kurucu pozisyonunda oynayan Aaron Jackson ile de yollarını ayırdı. Moskova ekibi bu sezon Litvanya’da Zalgiris Kaunas’ta forma giyen Fransız oyuncu Leo Westermann ile anlaştı. CSKA Moskova’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Westermann ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.


Siteye transferden sonra açıklamalarda bulunan Fransız oyuncu, “Böylesine efsane olan bir kulüpte oynamak çok iyi bir duygu. Kariyerimde büyük bir adım attım. Takım arkadaşlarımla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.


24 yaşındaki oyuncu Zalgiris Kaunas ile THY Euroleague’de bu sezon 8.2 sayı, 5.5 asist ve 3.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Westermann ligde 7.1 sayı, 3.5 asist ve 2.4 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.




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