Leon ve Damla şampiyonada liderliklerini sürdürdü

Şampiyonanın ikinci raundunun ardından erkekler grossda Leon Açıkalın toplamda-5 , kadınlar grossda Damla Bilgiç-4 oynayarak liderliklerini sürdürdü.

3 Temmuz - 6 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Silivri’de yapılmakta olan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası’nın ikinci raundu tamamlandı.

Marmara Golf Sahası’nda yapılan organizasyonda Klassis Golf Kulübü, National Antalya Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Sueno Golf Kulübü, Serik BGA, Taurus Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, International Golf Kulübü, Bel-Ka Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, National BGK, İstanbul Golf Kulübü, Samsun Golf Kulübü ve ferdi lisanslı 68 oyuncu mücadelelerine devam ediyor.

Şampiyonanın ikinci raundunda erkekler grossda Taurus Golf Kulübü’nden Leon Açıkalın toplamda 139 (-5) gross skorla, kadınlar grossda Klassis Golf Kulübü’nden Damla Bilgiç 140 (-4) gross skorla liderliklerini sürdürdü.

Dört gün sürecek şampiyonanın final raundunun ardından, dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Kazanan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası kupasının üzerine ismini yazdıracak.