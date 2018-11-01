Levent Liechti, Avrupa şampiyonluğu için vuracak

Daha önce dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu ve İsviçre şampiyonlukları yaşayan kick boksçu Levent Liechti, aynı zamanda İsviçre'de bulunan kendi dövüş sporları okulu Raion Doyo'da yetiştirdiği sporcular arasından da dünya şampiyonları çıkartıyor. Babası Ankaralı annesi ise İsviçreli olan Levent Liechti, fırsat buldukça Türkiye'yi ve Ankara'yı ziyaret ettiğini belirterek, "Özellikle Ankara'yı çok seviyorum. Orada akrabalarım var fırsat buldukça onları ziyaret ederim. Ayrıca tatillerde ülkeme giderek dinlenirim. Cumartesi günü TBC Singen Kulübü'nün düzenleyeceği galada Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacağım. ISKA dalında İrlandalı rakibim Lee Mckibbin'e karşı yumruk sallayacağım. Çok iyi hazırlandım ve elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Dövüş sporları yazarı Vedat Alyaz da Levent'in çok hareketli bir dövüş stili olduğunu vurgulayarak, "Muhteşem sitiliyle izleyicileri büyülüyor gencimiz. Bu yıl Ukrayna'da yapmış olduğu dünya şampiyonluk karşılaşması yılın en iyi maçları arasına girdi. Dövüş sporları medyası Levent'in sitilini öve öve bitiremediler" diye konuştu.