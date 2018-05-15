Levent’te İsrail Konsolosluğu önünde eylem

Konsolosluk binasına girmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan Filistin’e Geri Dönüş Platformu ve Alperen Ocakları grubu üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail güvenlik güçlerinin Gazze sınırındaki müdahalesini protesto etmek için bir araya geldi.

Beşiktaş’ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde toplanan Filistin’e Geri Dönüş Platformu üyeleri burada akşam namazını kıldı. Dualar edildikten sonra basın açıklaması yapan grup sessizce dağıldı.

Konsolosluk önünde toplanan bir diğer grup Alperen Ocakları burada dualar ederek, ABD’nin Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını ve Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından katledilmesini protesto etti. Ardından basın açıklamasına geçildi. Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşan Mican basın açıklaması yaptığı esnada elinde Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı bulunan bir genç İsrail Konsolosluğunun olduğu binaya girmek istedi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili ise 3 kişinin gözaltına aldığı öğrenildi. Basın açıklamasının ardından Alperen Ocakları İsrail Konsolosluğu önünde teravih namazını kıldı.

Grup daha sonra sessizce dağıldı.