LGS sınavı öncesi uzmanlardan uyarılar

2 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS sınavı öncesi Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Özen Yazğan’dan öğrenci ve velilere dikkat çekici uyarılar geldi. Yazğan "Sınava çok az kaldı. Öğrenciler bu sürece gelene kadar tüm hazırlıklarını tamamladı. Kalan sürede yapılacak tek şey psikolojik olarak hazırlanıp duygusal anlamda sınava güçlü girmek. Bunun için öğrencilerimizin başaracaklarını ve başardıklarını görmeleri gerekiyor” dedi.

Ebeveynlerin sınav öncesi yapması gerekenler

Öğrencilerin kaygılarını azaltmakta anne, baba ve öğretmenlerin büyük rolü olduğunu söyleyen Yazğan, anne ve babalara şu önerilerde bulundu: “Çocuğunuzu sınavlara göre değil, tüm alanlardaki başarılarına göre değerlendirin. Kişiliği, başarısı, eksileri ve artılarıyla bir bütün olarak değerlendirin. Çocuklar kendilerini değerli hissettikleri zaman başarılarını ortaya koyabilir. Bu anlamda yapılması gereken; ‘İyisin, yaparsın, sana inanıyorum’ gibi sözcükleri kullanmaktansa o güven hissini sarılmayla, ufacık bir omuz dokunuşuyla sağlamaktır. Yapılan büyük hatalardan biri de sınava az bir süre kala iyi dileklerde bulunmak için aranan öğrencinin, farkında olunmadan strese sokulmasıdır. Tüm yakınların tek tek araması sonucunda öğrenciler endişelenip strese girebilir. 8’inci sınıf öğrencisi bu durumla başa çıkacak kadar büyük değil. Bu anlamda aileler çocuklarını endişeye düşürecek, stres altına sokacak etmenleri uzak tutmalıdır.”

"Sınavı neler yapabileceğini göstermek için bir fırsat olarak görün"

Öğrencilere sınav öncesi kendilerini rahatlatmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Yazğan, öğrencilerin sınavı akademik bilgilerini göstermek için bir fırsat olarak görmelerinin heyecanlarını azaltmaya yardımcı olacağını belirtti. Kalan bu son günlerde hazırlıklarına güvenmelerini ve kendilerine inanarak sınava girmelerini söyledi.

“Çocuklarda bir miktar kaygı olmalı”

Sınavda bir miktar kaygının olması gerektiğine dikkat çeken Yazğan: “Bir miktar kaygı öğrencinin sınavını önemsediğini gösterir. Kaygının belirli düzeyde olması sağlıklı ve motive edicidir. O yüzden biraz heyecanın olması çok doğal. Bu durum sınav sonuna kadar tempolu şekilde soruları da çözmek açısından yardımcı olur. Fakat tempo hızlanıp, kontrolden çıkmaya başlıyorsa, zihnimdeki bilgiler gitti gibi hissediyorsanız kendinize dönüp neden böyle hissettiğinizi sorun. Kaygı geleceğe veya geçmişe yönelik düşüncelerin bir sonucudur. Kaygıyı azaltmanın en iyi yolu anda kalabilmektir. Hemen derin bir nefes alarak olduğunuz ana odaklanarak sınavınıza devam edin.” dedi.

“Tercihlerde anne ve babaların desteği önemli”

22 Haziran Salı günü sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercihlerin başlayacağını belirten Yazğan, yine anne babalara büyük görev düştüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Sonuç ne olursa olsun hayatta çocuklarınızın karşısına pek çok değerlendirme çıkacak. LGS de bunlardan bir tanesidir. Tercih yapılırken okullardaki rehber öğretmenlerden uzman desteği almak da çok önemli.”

Sınava az bir süre kala öğrencilerin fiziki olarak da kendilerini yıpratmaması gerektiğini söyleyen Yazğan, öğrencilere bolca dinlenip hem fiziki hem de ruhsal açıdan sınava hazır gidin tavsiyelerinde bulundu.