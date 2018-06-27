LGS’de Bahçeşehir Koleji’nden 3 Türkiye birincisi

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampüsü öğrencisi Onat Şafak ve Sarp Eren Hangişi ile Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü öğrencisi Efe Keleş LGS’de tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi oldu.

“Çok gururluyum”

Yoğun bir çalışma temposunda bu başarıyı elde ettiğini ifade eden Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampüsü öğrencisi ve LGS birincisi Onat Şafak, başarısından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Şafak, “Çalışmalarımın karşılığını birinci olarak almak beni çok gururlandırdı. Sınava hazırlanmaya 2017 Mayıs ayında başladım. O tarihten beri düzenli olarak soru çözüp, tekrar yapıyordum. Bununla birlikte okulumuz tarafından hazırlanan iyi bir çalışma temposu var. Sınava kadar 50’den fazla deneme sınavına girdik. Denemelerde yanlışlarımı tespit edip, ona göre çalıştım. Başarımda okulumun katkısı çok büyük. Bunun dışında sınav hazırlığı döneminde sosyal hayatımdan hiç ödün vermedim. Koyu Galatasaraylıyım ve takımımın tüm maçlarını statta takip ettim. Sadece sınava odaklanıp sürekli ders çalışsaydım bu başarıyı elde edemeyeceğimi düşünüyorum” dedi.

Sınavla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şafak, sınavda sözel bölümünün beklediğinden daha kolay olduğunu söyledi. Bununla birlikte sayısal bölümün ise oldukça zorlayıcı olduğunu belirten Şafak, bundan sonraki gelecek planlarını şu ifadeler ile anlattı: “Seçeceğim mesleğe henüz karar vermedim ancak hangi mesleği seçersem seçeyim, sonunda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ya da Cumhurbaşkanı olacağım” dedi.

“Başarımın sırrını çok çalışmak”

Başarısının sırrını çok çalışmak olarak yorumlayan Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampüsü öğrencisi ve LGS birincisi Sarp Eren Hangişi, “Sınav bittikten sonra sınav kitapçıklarını alıp okula geldik. Sorular üzerinden kontrol yapılınca bütün soruları doğru yaptığımı gördüm. Ancak resmi olarak açıklanıncaya kadar büyük bir heyecanla bekledim. Sonuçlar açıklandı ve birinci olduğumu gördüm. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu süreçte ailem, öğretmenlerim ve arkadaşlarımın büyük bir desteğini gördüm. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte ise gideceğim liseyi tercih edeceğim. Henüz kararımı vermedim ancak Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi seçeneklerim arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Seneye sınava girecek olana arkadaşlarına da tavsiyelerde bulunan Hangişi, “Sınava hazırlık döneminde çok soru çözsünler. Sınava hazırlanırken okulumuzda deneme sınavlarına girdim. O sınavlarda yanlışlarımı görüm ve daha çok o konularda çalıştım. Deneme sınavlarının çok faydasını gördüm. Arkadaşlarım da deneme sınavlarıyla gerçek sınava pratik yaparak hazırlanabilirler” yorumlarında bulundu.

“Sınavlara çalışırken sosyal hayatımdan vazgeçmedim”

LGS’den tam puan alarak Türkiye birincisi olmaya hak kazanan Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü öğrencisi 14 yaşındaki Efe Keleş ise, “Öncelikle okulun verdiği ödevleri eksiksiz olarak yaptım. Bunun dışında pek çalışmadım ama dersleri ders saatlerinde anladım. Dersler derste anlamak benim için önemli kurallardan bir tanesi çünkü insan bir kere anladığı zaman daha unutmuyor. Sınava çalışırken sosyal hayatımdan da vazgeçmedim. Kitabımı okudum, satranç turnuvalarıma katıldım. Bu aktivitelerin hatta beni sınavda daha da başarılı hale getirdiğine inanıyorum” dedi.

“Öğretmenlerimiz bizler için çok fedakârlık yaptı”

LGS’deki başarısında Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü öğretmenlerinin katkısının çok büyük olduğunu aktaran Efe Keleş, “Bu süreçte öğretmenlerimi ailemden bile daha fazla gördüğüm söylenebilir. Onlar, bizler için okuldan sonra etütlere kaldılar ve bizimle beraber kamplara geldiler. Kısacası bizler için çok fedakârlık yaptılar. Ailemin de katkısı çok büyük, başarısızlıklarımda bana destek çıkarak, her zaman arkamda oldular” şeklinde konuştu.

“Okulumuz, sürekli değişen sınav sistemine ayak uydurdu”

Efe Keleş, sınav sisteminin sürekli olarak değişmesine rağmen Bahçeşehir Kolejinin bu sürece sürekli olarak uyum sağlayarak, öğrencilere aktardığını da belirterek, “Okulumuz bizleri güncel sınava hazırladı. Sınav sisteminin değişmesi okulda bizleri çok etkilemedi, biz yine çalıştık. Onun dışında kamp dönemine girdik, verimli bir süreçte eksiklerimizi kapattık, bol bol soru çözdük. Bunun da sınavda katkısı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.