LGS’de başarı gösteren öğrencilere ödül

TEOG yerine gelen ve bu yıl ilk defa uygulanan Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) ilk yüzde 10’luk dilime girerek büyük başarı sağlayan öğrenciler Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Gaziosmanpaşa Belediye binasında gerçekleşen törene Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, LGS’de önemli başarı sağlayan 19 bilgi evi öğrencisi ve aileleri katıldı. Törende öğrenciler, başarıya ulaşmak için düzenli çalışmanın önemine dikkat çekti. Başkan Usta da öğrencileri tebrik ederek tablet hediye etti. Velilerin bilgi evlerinde verilen eğitim noktasındaki önerilerini dinleyen Başkan Usta, öğrencilerin eğitim noktasında her daim yanında olduklarını ifade etti.

“Yapmaya çalıştığımız çocuklarımızın ufkunu açmak”

Ödüllerin teşvik niteliği taşıdığını başarılı öğrencilerin Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıdığını ifa eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Çocukların bu başarılarını görmek bizi mutlu ediyor, her geçen yıl bu başarı grafiğini arttırmaları da bize heyecan katıyor. Bilgi evlerimiz bünyesinde destek olduğumuz çocuklarımızdan 30 tanesi ilk dilimine giren başarılı öğrencilerimize bugün burada hem takdir hem ödül vermiş olduk. Bizim yapmaya çalıştığımız çocuklarımızın ufkunu açmak, onların yetişmesine katkı sağlamak, onlarla birlikte ülkemizin geleceğini inşa etmek ve katkı sağlamak” ifadelerini kullandı.

“Her şeyi bıraktım sınava yöneldim”

Sınav sistemi değiştiği için sınav öncesi büyük bir tedirginlik yaşadığını ifade eden ve LGS’de yüzde 1,86 derece ile önemli başarı elde eden Sudenur Köse, “Benim için süreç zordu, her şeyi bıraktım sınava yöneldim. Test çözdüm, bilgi evlerinde tekrar yaptım. Belediye Başkanının bu şekilde öğrencilere motivasyon sağladığını düşünüyorum, iyi oluyor. Onların başarıya yönelmesini sağlıyor” dedi.

“Sınav sisteminin değişmesinden dolayı hazırlanmak biraz zor oldu”

Sınav için çok çalıştığını, daha iyi bir sonuç beklediğini dile getiren Osman Değirmenci, “Yüzde 2’ye girdim hazırlanmak zor oldu biraz sınav sisteminin değişmesinden dolayı 1 sene düzenli olarak çalıştım. Son bir ayda da tempoyu arttırdım günde 300 soru çözerek başarıya ulaştım. LGS ilk defa olduğu için biraz tedirgin oldum. Bundan daha fazlasını bekliyordum doğrusunu söylemek gerekirse ama sınav sisteminden dolayı böyle oldu. Anadolu lisesine gitmek istiyorum ileride de doktor olmak istiyorum” diye konuştu.