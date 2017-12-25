Lider Başakşehir kaldığı yerden devam ediyor

haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek 36 puanla ligin ilk devresini lider bitiren Medipol Başakşehir, geçen sene olduğu gibi bu sene de yeni yıla ilk sırada girecek.

Özellikle son iki sezonda şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Başakşehir, geçen sene olduğu gibi bu sene de ligin ilk yarısını lider bitirdi. Son hafta maçında dün deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek puanını 36’ya yükselten turuncu-lacivertliler, 35 puanlı Galatasaray’ın önünde yeni yıla zirveden merhaba diyecek.

Yeni yıllara lider giriyor

Geçtiğimiz sezon ilk 17 haftalık bölümü namağlup bitiren Abdullah Avcı’nın takımı, 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucu topladığı 39 puanla devreye liderlik koltuğunda girmişti. Turuncu-lacivertli takım, bu dönemde rakip ağlara 36 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonun ilk yarısında istatistiksel açıdan geçen senenin gerisinde kalsa da yine devlerin önünde yer almayı başardı. 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan İstanbul ekibinin 36 puanı bulunuyor. Söz konusu süreçte 31 gol atan turuncu-lacivertli ekip, yediği 18 golle ise ligin en az gol yiyen takımları arasında.

Büyük paralar harcayarak her kulvarda en önde yer almak isteyen devlerin aksine düşük bütçeyle büyük işler yapan Başakşehir, elde ettiği bu grafikle 2018 yılına da Süper Lig lideri unvanını elinde bulundurarak girecek.

Avrupa’da 10 maç

Bu sezon aynı zamanda Avrupa kupalarında da mücadele eden turuncu-lacivertliler, Şampiyonla Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Belçika temsilcisi Club Brugge’yi eleyerek Play-Off’ta İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti. Her iki maçta da rakibine adeta soğuk terler döktüren Abdullah Avcı ve öğrencileri, deplasmanda Emre Belözoğlu’nun son dakikada direkten dönen topuyla Devler arenasına veda etti. İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Ligi’nde Ludogorets, Braga ve Hoffenhaim’in yer aldığı C Grubu’nu üçüncü sırada bitirdi ve böylelikle Avrupa macerasını da sonlandırmış oldu.

En skorer Adebayor

Takıma geçen sene katılan ve geldiği günden bu yana gerek tecrübesi gerekse attığı gollerle Medipol Başakşehir’in hücum hattındaki yükünü çeken isimlerin başında gelen Emmanuel Adebayor, ligin ilk devresinde de attığı 8 golle turuncu-lacivertlilerin en skorer ismi oldu. Togolu yıldız, bu gollerin 3’ünü ise 12. haftada oynanan Galatasaray maçında kaydetti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kadrodaki değişilmez isimleri arasında yer alan Visca ise yaptığı 7 asistle bu alanda zirvede yer aldı. 27 yaşındaki futbolcunun 2 de golü bulunuyor.