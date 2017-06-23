Lider Ülke Türkiye Platformu iftarda buluştu

Lider Ülke Türkiye Platformu tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı İstanbul Beykoz’da bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde gerçekleşti. İftar programına platformun üyeleri, aileleri ve konuklar katıldı. Lider Ülke Türkiye Platformu Dönem Başkanı Mahmut Kılıç, konukları selamlayarak, “Lider Ülke Türkiye Platformu olarak kurulduğumuz günden bu güne aralıksız olarak düzenlediğimiz geleneksel iftar programımıza hoş geldiniz. Şimdiden gelecek Ramazan bayramınızı kutlarım“ dedi.

İftar programına onur konuğu olarak katılan MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya ise platformun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, “Lider Ülke Türkiye Platformunun çalışmalarını yakından takip ediyorum. Genç ülkemizin geleceği olacağına inandığımız bu arkadaşlar ile birlikte olmaktan mutluyum. Herkesin Ramazan Bayramını kutlarım“ diye konuştu.