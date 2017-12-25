Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 16:26

Lifecell, son SMS’leri uzaya gönderecek

Türkiye’nin yeni dijital markası Lifecell, SMS’leri uzay yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor.

Lifecell, son SMS’leri uzaya gönderecek

25 Aralık 2017 16:26

Lifecell’in "Son SMS" kampanyasıyla kullanıcılar son SMS’lerini uzaya gönderme şansına sahip olacak.


Her şeyi internetten yaptıran Türkiye’nin yeni dijital markası Lifecell, SMS’lere veda kampanyası başlattı. Abonelere konuşma ve mesajlaşma da dahil tüm iletişim hizmetini tamamıyla internet ve dijital platformdan sunan Lifecell, 28 Aralık’ta Son SMS Balonu’nu uzaya göndererek, kısa mesaj devrini kapatacak.


SMS zamana yenik düştü


Dünyada 1992’de gönderilen ilk mesajla günlük hayatın bir parçası olmaya başlayan SMS, tüm haberleşmenin mobil internet üzerinden yapılmaya başlanmasıyla adı unutulan bir hizmet haline geldi. 2013’te yaklaşık 177 milyon kısa mesajın gönderildiği Türkiye’de, bu rakam 2017’de 60 milyon seviyelerine kadar düştü.


SMS’lerin uzay yolculuğu anlık olarak izlenebilecek


Şirket açıklamasına göre SMS’lere veda kampanyasına katılmak isteyen tüm cep telefonu kullanıcıları, operatörlerinden bağımsız olarak 28 Aralık’a kadar son SMS’lerini yazıp 0 532 752 70 90’a ücretsiz gönderebilecek. Son SMS’lerini gönderenler, SMS’lerinin uzaydaki yolculuğunu izleyebilecek. Gönderilen her bir SMS için kullanıcıya özel bir kimlik numarası iletilecek. Bu sayede kullanıcılar, uzaya gidecek olan son kısa mesajlarını anlık olarak 28 Aralık günü saat 12.00’den itibaren lifecell.com.tr/sonsms linkinden takip edebilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
12
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç