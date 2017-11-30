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30 Kasım 2017 10:53

Light süt kalbi koruyor

Yaşamın her alanında süt ve süt ürünlerinin tüketmenin önemli olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, light sütün kalbi koruduğunu söyledi.

Light süt kalbi koruyor

30 Kasım 2017 10:53


Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, “Yaşamın her anında süt ve süt ürünlerini tüketmek önemli olduğu gibi özellikle kilo kontrolünde de süt, yoğurt ve ayran çok değerli besinlerdir. Bu ürünleri light (yağsız / az yağlı) mı tüketelim yoksa yağlı mı tüketelim? Teknolojiden faydalanarak elde edilen light süt içerik olarak sadece yağ konusunda tam yağlı sütten ayrılıyor; ancak tüm besleyiciliğini korumaya devam ediyor. Light süt kalbi koruyor. Light süt ve ürünlerindeki light mantığı içerisindeki toplam yağ miktarının azaltılıp diğer besin öğelerinde hiçbir kayıp olmamaktadır” dedi.


Son bilimsel çalışmaların yağsız süt ve ürünleri ile beslenmenin, hem kalp damar sağlığını koruduğunu, hem de kilo yönetimini kolaylaştırdığını ortaya çıkardığını ifade eden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, “Özellikle beslenme konusunda bilinçli toplumlar; süt ve ürünleri yaygın olarak yağı alınmış veya azaltılmış olarak tüketiyor. Böylece beslenmeni doymuş yağdan arındırıyor, sağlanan bu yağ kazancını faydalı yağ türleri ile kullanarak daha kaliteli bir beslenme profili elde edebilirsiniz” diye konuştu.



“Kadınlarda menopozla gelişen kemik erimesini önlemek için mutlaka süt tüketilmeli”


Kalsiyumun hayatın her evresinde çok önemli bir mineral olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydeden Küçük, “Bu nedenle süt tüketimini; hem büyüme ve gelişme çağında hem de yetişkinlik evresinde ve özellikle kadınlarda menopozla gelişen kemik erimesini önlemek için mutlaka öneriyoruz. Her gün en az 2-3 su bardağı süt tüketmeli ve yağsız tercih etmelisiniz. Her 200 ml light süt ile yaklaşık 6 gram yağ kazancın bulunmakta. Bunu da faydalı yağ türlerinden 5-6 adet badem veya 2 tam ceviz veya salatana ekleyeceğin 1 tatlı kaşığı zeytinyağı veya 30 gram avokado ile değerlendirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.




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