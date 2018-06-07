Liposuction farklı karın germe farklıdır

Dr. Onur Gökdemir, bu bölge de meydana gelen can sıkıcı sorunların Liposuction ve karın germe operasyonu gibi iki farklı çözümü olduğunu söyledi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Onur Gökdemir, “Ancak hangisinin doğru tercih olacağı mutlaka uzman tarafından belirlenmelidir. Kilo verme, gebelik, yaşlanma, egzersiz ve spordan uzak bir yaşam bununla beraber sürekli oturmak gibi durumlar karın bölgesindeki sarkmaları ve yağ oluşumunu arttırmaktadır. Karın bölgesi için tercih edilen estetik ameliyatların başında karın germe ve liposuction gelmektedir. Ancak karın germe ve liposuction işlemi estetik dünyasından iki farklı işlem olarak uygulanmaktadır fakat halk arasında genellikle her ikisi de aynı şey olarak bilinmektedir” dedi.

Karın germe operasyonunun bölgesel olarak biriken yağların ve sarkan derilerin alınma ve hastanın daha düz ve sıkı bir karna sahip olması amaçlı olarak yapılan bir operasyon olduğunu ifade eden Op.Dr. Gökdemir, “Liposuction işleminde ise sadece kişide olan fazla yağlar alınır ve kişinin derisine bir uygulama yapılmamakta kesik atılarak fazla deri alınmamaktadır. Karın germe operasyonunda neşter kullanılarak göbek derisi kasık bölgesinden kesilir ve yukarıya kaldırılarak karın kaslarına ulaşılır. Karın kaslarına sağlı sollu dikişler atılarak bu dikişler tam ortada birleştirilerek karnın daha da küçülmesi sağlanır ve ardından küçülen karna fazla gelecek olan yağlar ve deriler alınır. Göbek derisi tekrar kaldırılarak kasık kısmın doğru gergin bir şekilde dikilir. Bu işlem anında göbek deliğine de müdahale edilir ve göbek deliği işlem anında yerinden çıkartılır ve sonra yeni yerine yerleştirilir” diye konuştu.

Ancak liposuction işleminde karın germe işlemlerinden farklı olarak kesme işlemlerinin hiç birisinin uygulanmadığını kaydeden Op.Dr. Gökdemir, “Göbek deliliğine herhangi bir müdahale edilmez. Liposuction işleminde kişinin fazla yağlarının bulunduğu bölge belirlenir ve bir alet yardımıyla deri altından yağlar çekilir, üst deriye herhangi bir müdahalede bulunulmaz. Bu iki farktan dolayı estetik cerrahi uzmanları gelen hastalarının ihtiyaçlarına göre hastalarına ya liposuction ya da karın germe operasyonlarından birisini tavsiye etmekte ve uygulamaktadır” açıklamalarında bulundu.