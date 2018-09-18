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Lise öğrencisi Furkan'ın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Bağcılar’da lise öğrencileri arasında yaşanan yan baktı kavgasında Furkan Emin Ağbaş’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen M.

Bağcılar'da lise öğrencileri arasında yaşanan yan baktı kavgasında Furkan Emin Ağbaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen M.Ö hakkında “Kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.


Bağcılar'da lise öğrencileri arasında yaşanan yan baktı kavgasında bıçaklanarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 23 gün sonra hayatını kaybeden 16 yaşındaki Furkan Emin Ağbaş'ın öldürülmesine ilişkin şüpheli M.Ö. hakkında "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.


Kendisini savunmak için bıçak salladı


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli M.Ö.'nün arkadaşının birkaç kişiyle tartıştığını söyleyerek kendisini çağırdığını, tanımadığı Furkan Emin Ağbaş'ında aralarında bulunduğu 4 kişinin kendisine sopalarla saldırması üzerine yere düşüp kendisini korumak amacıyla çakıyı çıkarıp salladığı esnada Furkan Emin Ağbaş'ın yaralayarak ölümüne sebep olduğu aktarıldı.


İddianamede, lise öğrencileri olan iki grup arasında çıkan tartışmanın önceye dayalı bir husumet yüzünden olmadığı, ancak şüphelilerin ifadesinde olayın yan bakma yüzünden çıktığı belirtildi. Polis tarafından 3 arkadaşıyla gözaltına alınarak Bakırköy Adliye'sine sevk edilen şüpheli M.Ö, nöbetçi mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şüpheli M.Ö önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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