Lise öğrencisi geliştirdi; kayıp-çalıntı ilanları tek adreste

16 yaşındaki Berkay’ın kurduğu sistem, gelen kayıp ve çalıntı ilanlarını bölgedeki diğer kullanıcılara ulaştırıyor.

Kayıp-çalıntı ilanları tek bir platformda buluştu. 16 yaşındaki bilişim lisesi sınıf öğrencisi Berkay Çatak geliştirdiği sistem ile 5 farklı kategoriden gelen kayıp ilanlarını GörenDuyan adlı mobil uygulamada buluşturdu. Uygulama, şimdilik sadece evcil hayvan, motosiklet, cep telefonu, araba ve bisiklet kategorilerinde kayıp ilanları kabul ediyor ancak Çatak, sisteme yeni kategorileri de ekleyeceğini söyledi. Söz konusu uygulama aynı zamanda web sitesi üzerinde de hizmet sağlıyor.

Küçüklüğünden beri yazılıma ilgi duyan genç buluşçu, “Şu anda 5 kategorimiz var. Evcil hayvan, motosiklet, cep telefonu, araba ve bisiklet kategorileri üzerinden devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda artırarak daha geniş bir çevreye ulaşabiliriz” dedi.

Verilen kayıp ilanları çevredeki diğer kullanıcılara gönderiliyor

Öğrenci sistemin çalışma prensibiyle ilgili şunları kaydetti: “Lise 3 Bilişim öğrencisiyim. Maltepe’de okuyorum. Küçüklüğümden beri yazılıma bilişim sektörüne ilgi duyuyorum. Projenin ismi ‘Gören Duyan’. Gören Duyan’ın amacı 5 farklı kategoride kayıp-çalıntı ilanlarını sisteme eklenerek ek kısa sürede bulunmasıdır. Örneğin; Kadıköy’de bir cüzdan düşürdüğünüzü varsayarsak uygulamaya giriş yapıp ilanınızı gönderirseniz, ilanınız çevredeki diğer kullanıcılara gönderiliyor. Bu fikir aklıma çalıntı motosiklet haberleri sonrasında geldi. Ailemle görüştüm; böyle bir projenin olmadığından bahsettim. Uzun bir süre araştırma sonucunda en sonunda sitenin alan adını alarak ilk adımı attık. Web sitemizin tasarımını yaptık, mobil uygulamamızı hazırladık, çeşitli yerlere reklam verdik, sosyal mecralarda duyurduk ve bu uygulamayı hayata geçirdik.”

Şu anda 5 kategoride hizmet verdikleri ancak ileriki dönemlerde geliştireceklerini belirten Çatak, “Evcil hayvan, motosiklet, cep telefonu, araba ve bisiklet kategorileri üzerinden devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda artırarak daha geniş bir çevreye ulaşabiliriz” diye konuştu.

İzlediği videolardan yola çıktı

Youtube’da motoblog çeken insanları takip ettiğini, bu insanların bazılarının zaman zaman motosikletleri çalındığını söyleyen Çatak, “Kayıp ilanları sosyal medyadan veriliyor. Bu yol, hedef kullanıcıya ulaşılmasında yeterli olmuyor. Araştırmalarım sonucu bu fikrin daha önce hayata geçirilmediğini fark ettim ve sonunda ben yaptım. Türkiye genelinde çoğu kişide bu uygulamanın yüklü olmasını istiyorum. Kayıp eşyaların bu uygulama üzerinde bulunmasını sağlamayı amaçlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Proje sadece bir sosyal sorumluluk projesi”

Bir baba olarak Berkay’ın geldiği son noktanın gurur verici olduğunu söyeleyen baba Ferhat Çatak, “Berkay küçük yaştan itibaren bilgisayar ve bilişim sektörüne ilgi duymaktaydı. Bu GörenDuyan projesinde de motor bloglarını takip etmesinin ardından motorların çalındığını ve bulunamadığından bahsetti. Yaklaşık bir buçuk senedir site açık durumda. Şuanda siteye gelen ilanlar da var. Site sayesinde bulunan bir evcil hayvan var. Proje sadece bir sosyal sorumluluk projesi hiçbir maddi beklenti yok. Bir baba olarak gurur duyduğunu belirtti” şeklinde duygularını ifade etti.