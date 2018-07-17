Lise öğrencisinden uluslararası matematik başarısı

107 ülkeden 600 öğrenciyi geride bırakarak, en zor soruları bile doğru yapan Kuru, "Ben 7 senedir matematik olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Çocukluğumdan beri matematikle ilgiliydim" dedi.

Liseden bu yıl mezun olan Nurullah Giray Kuru, Romanya’da düzenlenen 59’uncu Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda altın madalyanın sahibi oldu. 6 kişilik bir takımın üyesi olan Kuru, 107 ülkeden 600 öğrenciyi geride bıraktı. Türk takımı yarışmada ayrıca 1 gümüş, 4 bronz madalya kazandı. Başarı hikayesini anlatan Kuru, çocukluğundan beri matematiğe ilgisinin olduğunu söyledi.

"Çocukluğumdan beri matematikle ilgiliydim"

Hedefinin başarılarını daha ileriye taşımak olduğunu belirten Nurullah Giray Kuru, "Yarışmada 2 gün boyunca her 3 soru ve bu 3 soruyu çözmek için 4.5 saat veriliyor. Bu sorulardan bireysel olarak puanınız hesaplanıyor. Ben toplam 31 puan aldım ve altın madalya kazandım. Olimpiyat soruları çok kaliteli sorulardan oluşuyor. Ben 7 senedir matematik olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Bu süreçte iki kere milli takıma seçildim. Çocukluğumdan beri matematikle ilgiliydim. İlk okula başladığımda elimde matematik kitapları vardı. Beni olduğum seviyenin kitapları kesmezdi. Hep daha yükseği hedefledim. Orta okula başladığımda da matematik olimpiyatları ile tanıştım ve bu olimpiyatlar için hazırlanmaya başladım. Liseye başladığımda ise işin derece fazlı başladı. Ulusal matematik olimpiyatına katılmaya, madalyalar kazanmaya ve milli takım kamplarına çağrılmaya başladım. Son iki yıldır da ülkemizi uluslararası matematik olimpiyatlarında temsil eden takımın arasındayım" şeklinde konuştu.

"Bu sene performansımı artırarak altın madalya kazandım"

Liseden mezun olduğu için bir daha olimpiyatlara katılamayacağını söyleyen Kuru, "Geçen sene bronz madalya kazanmıştım. Bu sene performansımı artırarak altın madalya kazandım. Olimpiyatlar lise öğrencileri için düzenlediği ve ben de bu sene mezun olduğum için benim için burada son buluyor. Madalyayı aldığımı öğrendiğimde telefonumun şarjı yoktu. Geri gidip şarja taktığımda birikmişti her kezden tebrik mesajları. Gerçekten herkes de heyecanlıydı" şeklinde konuştu.

"Yeterince emek harcandığında her şeyin üstesinden gelinebilinir"

Matematiği sevmeyen öğrencilere de tavsiyeler de bulunan Kuru, "Hiçbir şeyden korkmasınlar. Hiçbir şeyin üzerine yürümekten çekinmesinler. Yeterince emek harcandığında her şeyin üstesinden gelinebilinir. Ben de matematiğin tamamen cesaret işi olduğunu düşüyorum. Tavsiyem de kesinlikle gözlerinde hiç bir şeyi büyütmesinler. Bir şey çalışıyorsa bu nasıl çalışıyor bunu hep hep akıllarında tutsunlar. Sadece soruyu çözdüm bitti değil bu soruyu nasıl çözdüm neden böyle çözdüm fikrinini kendilerine aşılamaya çalışsınlar" dedi.