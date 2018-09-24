Lise son öğrencilerine Başkan Aydın'dan müjdeli haber

Başkan Aydın, üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine bu sene soru bankası kitapçıkları dağıtacağını açıkladı.

İlçede eğitime ve öğrencilere ayrı önem veren, eğitim konusunda hemen her alanda destek sağlayan Başkan Remzi Aydın lise son sınıf öğrencilerine yeni bir müjde verdi. Başkan Aydın yaptığı açıklamada, Eyüpsultan Belediyesi olarak lise son sınıf öğrencilerine her sene üniversiteye hazırlık süreçlerinde maddi katkı sağladıklarını, bu sene buna ilave olarak yeni bir proje geliştirdiklerini belirterek; “Onların çok ihtiyaçları olan, gerçekten onlar için hayati konu olacak şekilde önemli olan üniversite sınavı soru bankası kitapçıkları eksikliklerini tamamlayacağız.” dedi.

“Sınav müfredatına uygun, çok nitelikli, çok kaliteli"

Kitapçıkların hazır olduğunu söyleyen Başkan Remzi Aydın açıklamasına şöyle devam etti;

“Lise son sınıf öğrencilerimize, özellikle altını çiziyorum tamamen sınav müfredatına uygun, çok nitelikli, çok kaliteli sorulardan oluşan kitapçıklar hediye edeceğiz inşallah. Önümüzdeki hafta bu kitapçıkları lise son sınıf öğrencilerine dağıtacağız.

Eğitim öğretim sezonu başında ellerinde bu soru bankası kitapçıkları olacak. İnşallah onların sınav performansına olumlu katkıda bulunacaktır. Bu önemli bir şey çünkü gerçekten çocuklarımız bu soru kitapçıklarını elde etmede maddi olarak çok zorlandıklarını biliyordum. Biz bu boşluğu dolduracağımızı düşünüyorum. Lise son sınıfta okuyan öğrenci kardeşlerimize hayırlı olsun”