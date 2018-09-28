Lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteği

Üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine her sene maddi destekte bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, bu kez farklı bir projeye imza attı. İlçede eğitime ve öğrencilere ayrı bir önem veren, eğitim konusunda hemen her alanda destek sağlayan Başkan Remzi Aydın, lise son sınıf öğrencilerini üniversiteye hazırlayan soru bankası kitapçıklarının dağıtımını gerçekleştirdi. Kitap dağıtımı Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Oğuzcan Canpolat Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi ve Rami Atatürk Lisesi'nde Başkan Aydın'ın katıldığı programlarla start aldı.

Yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlandı

Proje kapsamında ilçe genelinde 16 okuldaki lise son sınıf öğrencilerine toplamda 4 bin adet Türkçe ve Temel Matematik test kitabı dağıtılacak. Test kitapları içerisinde yeni tarz sorular, planlanmış üniteler, 1. ve 2. seviye testler, genel testler ve bilgi, ipucu, söz ve hikayeler yer alıyor. Soru kitapları, eğitmenler tarafından yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlandı.

Başkan Remzi Aydın, kitap dağıtımı yapılan ilçe genelindeki lise son sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavı yapılacağını belirtti.

"Her şey çocuklarımız için"

Eğitime destek çalışmalarının aralıksız devam ettiğini de kaydeden Başkan Remzi Aydın, program sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Lise son sınıf öğrencisi olup da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin çok önemli bir eksikliği vardı. Yapmış olduğumuz proje ile boşluğu doldurmaya çalıştık. Temel düzeyde üniversite sınavına hazırlık için soru bankası kitapçığı oluşturduk. Kitapları tüm lise son sınıf öğrencilerimize dağıtıyoruz. İçeriğinde bütün müfredatı kapsayan, oldukça nitelikli ve yeni sisteme uygun sorular var. Her şey çocuklarımız için.”

Test kitaplarının, çocukların başarı oranlarına çok ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Başkanı Aydın konuşmasına şöyle devam etti; “İnşallah çocuklarımızın başarılarına azda olsa Eyüpsultan Belediyesi olarak katkımız olur. Yıl içerisinde deneme sınavı yapacağız. Deneme sınavı ile çocuklarımız kendilerini denemiş olacaklar. Bu anlamda eğitime katkımız aralıksız devam edecek.”

Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler Başkan Aydın'ın yeni projesinin kendileri için çok önemli olduğunu ve büyük bir açığı kapattığını belirtti.

Emircan Çiltaş, “Bize bu imkanı verdikleri için Eyüpsultan Belediye Başkanımıza ve okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu tür bir kitaba çok ihtiyacımız vardı. Soru bankası kitaplarıyla büyük bir eksikilği tamamlamış olduk" derken, Feyzanur Cevahir ise, “Soru bankası kitaplarına yeni tarz sorular olduğu için gayet yararlı olacaktır. Eyüpsultan Belediye Başkanımız ilçedeki 12. sınıf öğrencilerine son derece iyi bir şekilde yardım ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.