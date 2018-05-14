Liselerarası Müzik Yarışması’nın finali yapıldı

Yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada gençler hünerlerini sergiledi.

Başakşehir Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması’nın finali gerçekleşti. Heyecanın tavan yaptığı yarışmada birinciler belli oldu. Başakşehir Belediyesi tarafından gençleri kültür sanat faaliyetlerine yönlendirmek ve yeteneklerini sergilemelerine fırsat tanımak amacıyla ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan yarışmanın finali yapıldı. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen final programına, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra jüri üyeleri, finale kalan öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Finale kalan öğrencilerin heyecanı yüzünden okunurken, gösterdikleri performansla usta sanatçıları aratmadılar. Finalde jüri tarafından birinci olan yarışmacılara ödülleri verildi.

"Bütün hedef gençlerin mutlu olması”

Gençlere yönelik projelerin heyecan verici olduğunu belirten Başkan Yasin Kartoğlu, "İstanbul’un en genç belediye başkanı gençlerle iştigal oluyor. Çok şükür üst üste programlarımız devam ediyor. Tiyatro akademimiz ve spor akademimiz bitti şimdi de Müzik Akademimizin finalini yapıyoruz. Çok heyecanlı gençler muhteşem bir kalabalık var bu beni daha da heyecanlandırıyor. İnşallah biz gençlere daha çok imkan vereceğiz. Hep şikayet edilen şey gençleri anlamamak ama biz gençleri anlamaya çalışıyoruz daha fazla ilgilenmeye çalışıyoruz. İnşallah onlarda bugün güzel duygularla güzel neticelerle sonuçlanır ve güzel bir programla ayrılırlar. Bütün hedef onların mutlu olması” dedi.