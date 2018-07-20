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20 Temmuz 2018 16:05

Liverpool, 10 numarayı Mane’ye emanet etti

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Senegalli futbolcu Sadio Mane, bu sezon 10 numaralı forma ile mücadele edeceği açıkladı.

Liverpool, 10 numarayı Mane’ye emanet etti

20 Temmuz 2018 16:05


Geçtiğimiz sezon devre arasında Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho’nun Barcelona’ya transferinin ardından Liverpool’da 10 numaralı forma boşta kalmıştı. İngiliz ekibi yeni 10 numarası açıkladı. Gelecek sezon 10 numaralı formayı Senegalli futbolcu Sadio Mane giyecek. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Sane’nin 2018-2019 sezonunda 10 numarayı giyeceği belirtildi. 26 yaşındaki futbolcu 19 numaralı formayı giyiyordu.


Golcü futbolcu, 2016 yılında Southampton’dan 41 milyon Euro’ya transfer olmuştu.


Liverpool’da daha önce 10 numaralı formayı Joe Cole, Luis Garcia, Michael Owen, Andriy Voronin ve Philippe Coutinho giymişti.




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