Liverpool, Tottenham'ı yenip, 5'te 5 yaptı

Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 2-1 ile geçerek, ligde 5'te 5 yaptı.

İngiltere Premir Lig'in 5. haftasında Tottenham, Wembley'de Liverpool ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Liverpool Georginio Wijnaldum'un 39. dakikadaki golü ile 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da iyi başlayan konuk ekip 54. dakikada Roberto Firmino ile farkı 2'ye çıkardı. Tottenham 90+3. dakikada Erik Lamela farkı 1'e indirse de Liverpool sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi ve puanın 15'e çıkardı.

Bu galibiyet ile Jürgen Klopp'un öğrencileri, ligde 5'te 5 ile yaptı. Tottenham ise 2. mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı.