Lokomotiv Kuban, Moustapha Fall’ı transfer etti

Eurocup’ın güçlü takımlarından Lokomotiv Kuban, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kuban, geçtiğimiz sezon Sakarya Büyükşehir Basketbol’da başarılı bir sezon geçiren Fransız basketbolcu Moustapha Fall’ı kadrosuna kattı. Rus ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun transferin gerçekleştiği belirtildi ancak sözleşmenin detayları paylaşılmadı.

Fall, geçtiğimiz sezon Sakarya ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 9.1 sayı, 6.1 ribaund, 2.4 asist ve 2.0 blok ortalamaları ile mücadele etti.