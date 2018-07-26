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26 Temmuz 2018 16:46

Lokomotiv Kuban, Moustapha Fall’ı transfer etti

Rus ekibi Lokomotiv Kuban, geçtiğimiz sezon Sakarya Büyükşehir Basketbol’da oynayan Fransız basketbolcu Moustapha Fall’ı kadrosuna kattı.

Lokomotiv Kuban, Moustapha Fall’ı transfer etti

26 Temmuz 2018 16:46


Eurocup’ın güçlü takımlarından Lokomotiv Kuban, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kuban, geçtiğimiz sezon Sakarya Büyükşehir Basketbol’da başarılı bir sezon geçiren Fransız basketbolcu Moustapha Fall’ı kadrosuna kattı. Rus ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun transferin gerçekleştiği belirtildi ancak sözleşmenin detayları paylaşılmadı.


Fall, geçtiğimiz sezon Sakarya ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 9.1 sayı, 6.1 ribaund, 2.4 asist ve 2.0 blok ortalamaları ile mücadele etti.




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