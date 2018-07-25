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25 Temmuz 2018 14:54

Lokomotiv Kuban, Vitaly Fridzon’u kadrosuna kattı

Rus ekibi Lokomotiv Kuban, CSKA Moskova’dan ayrılan deneyimli basketbolcu Vitaly Fridzon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Lokomotiv Kuban, Vitaly Fridzon’u kadrosuna kattı

25 Temmuz 2018 14:54


Bu sezon Eurocup’ta mücadele edecek olan Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuban, CSKA Moskova’dan ayrılan Rus Vitaly Fridzon ile anlaştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Fridzon ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


33 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon CSKA ile 2.9 sayı, 0.7 ribaund ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti. Başarılı basketbolcu, VTB Ligi’nde ise 6.7 sayı, 1.5 ribaund ortalamaları ile oynadı.




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