Lokomotiv Moskova hazırlıklarını tamamladı

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak olan Lokomotiv Moskova, yarın oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Türk Telekom Stadyumu'nda Teknik Direktör Yuri Semin yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Pas oyunu ve ısınma hareketlerinin yapıldığı ilk bölümün ardından taktik antrenmana geçildi.