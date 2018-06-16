’sü düzenlenen 5G Dünya Zirvesi kapsamında dünyanın önde gelen mobil telekom operatörleri arasından Yılın Telekom Operatörü Yöneticisi olarak Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany seçildi. 5G alanındaki başarıları sonucu People’s Choice Ödülü’ne layık görülen Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Yerel ve milli teknolojileri 5G alanında geliştiren, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketinin yöneticisi olarak böylesine kıymetli bir ödüle layık görülmenin sevinci ve gururunu yaşıyorum” diye konuştu.

Londra’da bu yıl 14’üncüsü düzenlenen 5G Dünya Zirvesi’nde 14 Haziran 2018 günü kapanış töreni sonrasında açıklanan People’s Choice Yılın Telekom Operatörü Yöneticisi ödülü Dr. Paul Doany’nin oldu. 5G Dünya Zirvesi jürileri, her sene mobil telekom operatörleri yöneticileri arasından LTE alanındaki gelişmeleri etkileyen ve geleceğin 5G teknolojilerini geliştirme anlamında da örnek gösterilecek başarılar kaydeden yöneticileri finalist olarak belirliyor.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türk Telekom Grubunun inovatif Ar-Ge çalışmaları, rasyonel ve pratik proje yönetim kabiliyeti, 5G özelinde hibrid çözüm geliştirme becerileri ve yeni teknolojilerin toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenebilmesi için yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projeleri sayesinde jüri tarafından bu ödüle aday olarak gösterilen 4 finalist arasına girdi ve halk oylaması ile birinci oldu.

Doany: 5G alanında yerli ve milli teknolojileri geliştiriyoruz

5G alanında yerli ve milli teknolojileri geliştirme ve dünyaya kazandırma yolunda önemli başarılar elde ederek böylesine kıymetli bir ödüle layık görülmenin sevinci ve gururunu yaşadığını kaydeden Dr. Paul Doany, “Geçtiğimiz yıl açtığımız 5G Mükemmeliyet Merkezi ile Türk Telekom olarak Türkiye’de bir ilke imza atmıştık. Bu merkez kapsamında üniversiteleri, araştırma kuruluşlarını ve bütün ekosistemi bir araya getirerek yerli ve milli teknolojileri 5G alanında geliştiriyoruz. Ayrıca, en gelişmiş teknolojileri yakından takip edebildiğimiz ve başarılarımızı uluslararası topluma tanıtabildiğimiz uluslararası pazarlara, laboratuvarlara, operatörlere ve sağlayıcılara doğrudan ulaşabiliyoruz” diye konuştu.

5G Mükemmeliyet Merkezine ek olarak, Türk Telekom’un yüzde yüz iştiraki olan Ar-Ge şirketi Argela’nın 5G için Programlanabilir Yazılım Tanımlı Radyo Erişim Ağı Sanallaştırılması (ProgRAN) üzerine olan çalışmalarının da aktif bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Doany, sözlerine şöyle devam etti: “ProgRAN, kablosuz kanal kaynaklarını ve baz istasyonlarındaki radyo kaynak yönetim modüllerini sanallaştırarak uzaktan kumanda ile bu ağların ‘dilimlenmesine’ olanak veriyor. Geçtiğimiz yıl, Argela, ‘RAN Dilimleme’ teknolojisini Orange, Verizon ve Telefonica şirketlerindeki kurulumunu başarılı bir şekilde tamamlayarak bizleri gururlandırdı”

Doany: Sadece teknoloji geliştirmiyoruz, Türkiye çapında kullanılabilmesini de sağlıyoruz

Türkiye’de yüzde 50 seviyelerinde olan internet penetrasyon oranının ve ülkenin doğusu ile batısı arasındaki teknoloji kullanımındaki farkın altını çizen Doany, Türk Telekom olarak teknolojik okuryazarlık konusunu çok önemsediklerini belirtti ve “5G’nin Türkiye’de bir anlamının olması için Türk Telekom olarak internet okuryazarlık eğitimleri düzenliyoruz ve gönüllülerimizle 30 bin kişiye teknolojinin kullanımını öğretiyoruz. İnternetle Hayat Kolay adını verdiğimiz bu kurumsal sosyal sorumluluk projemize ek olarak, Türk Telekom’un teknoloji tırı Türkiye’yi gezerek kırsal kesimlere ulaşıyor ve vatandaşlara internet ve mobil teknolojiler konusunda eğitim veriyor. Tırımız bugüne kadar 11 bin kilometrenin üzerinde yol yaptı ve daha da gidecek çok yolumuz var” dedi.