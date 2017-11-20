Londra’nın kralı Dimitrov

2.5 milyon Dolarlık para ödülünün sahibi olan Bulgar tenisçi dünya sıralamasında da üçüncülüğe yükseldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena’da düzenlenen ATP Finalleri’nde heyecan sona erdi. İstanbul Cup ve İstanbul Open’ın lisansörü Garanti Koza’nın altın sponsorluğunu yaptığı organizasyonda Bulgar Grigor Dimitrov mutlu sona ulaştı.

Şampiyonluk maçında Belçikalı David Goffin’i 7-5, 4-6, 6-3’lük setlerle geçen Bulgar tenisçi, ilk defa katıldığı prestijli organizasyonda hafta boyunca yenilgi yüzü görmeyerek kariyerinin en büyük zaferini kucakladı.

İlk kez katıldığı ATP Finalleri’nde şampiyonluk kupasını kaldıran Dimitrov, başarısının karşılığı olarak 2.5 milyon Dolar para ödülü kazandı. Bu yılki dördüncü, toplamdaki sekizinci tekler şampiyonluğunu elde eden Dimitrov, 2017 sezonunu üçüncü, ikincilik ödülüne uzanan Goffin ise yedinci sırada tamamladı. O2 Arena’da oynadığı beş maçı da kazanan Grigor Dimitrov, 1998’de Alex Corretja’dan bu yana prestijli organizasyonda ilk katılımda zafere ulaşan ilk tenisçi oldu.

Çiftlerde şampiyon değişmedi

Sezonun en iyilerini buluşturan ATP Finalleri’nde çiftler mücadelesi geçen sene olduğu gibi bu sene de Fin Henri Kontinen ile Avustralyalı John Peers’ın kurduğu ortaklığın üstünlüğüyle sonuçlandı. Finalde Marcelo Melo-Lukasz Kubot ekibini 6-4, 6-2 ile mağlup eden Kontinen-Peers tandemi, şampiyonluk unvanlarını korumayı başardı.

Garanti Koza 500 misafiri ağırladı

İstanbul Cup, İstanbul Open ve Sofya Açık turnuvalarının organizatörü Garanti Koza, Grand Slam turnuvalarının ardından en önemli organizasyon olarak tanımlanan ATP Finalleri’nde 500’ün üzerinde misafir ağırladı. Medya, spor ve iş dünyasından tanıdık isimlerin yanı sıra müşteri ve iş ortaklarını da Londra’ya götüren firma, misafirlerinin üç gün boyunca eşsiz tenis atmosferini yaşamasını sağladı. Garanti Koza Grup Şirketler Pazarlama Direktörü İrem Koşal, tenisin firmanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, “Bir Türk şirketi olarak böylesine önemli bir organizasyona sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Misafirlerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Garanti Koza olarak tenise yatırımlarımız artarak sürecek” diye konuştu.