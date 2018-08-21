Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 14:37

Loris Karius, 2 yıllığına Beşiktaş’ta

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Liverpool’un file bekçisi Loris Karius için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Loris Karius, 2 yıllığına Beşiktaş’ta

21 Ağustos 2018 14:37

Alman file bekçisi, bu hafta içinde Türkiye’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.


Fabri’nin Fulham’a transfer olmasının ardından kaleci transferi konusunda birçok isimle görüşen Beşiktaş, uzun süre Liverpool’la Mignolet konusunda pazarlık yapmıştı. Ancak siyah-beyazlılarda ibre daha sonra Liverpool’un 25 yaşındaki file bekçisi Loris Karius’a döndü ve Beşiktaş bu konuda büyük yol kat etti. Transfer için özellikle İngiltere’de transfer döneminin bitmesini bekleyen Beşiktaş’lı yöneticiler, 9 Ağustos’tan bu yana girişimlerini hızlandırdı. Loris Karius için Liverpool’la kiralık anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki kaleciyi 2 yıllığına renklerine bağladı. Loris Karius’la da anlaşan yönetim, Alman file bekçisini önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirerek resmi sözleşmeyi imzalatacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi Finali’nde yediği hatalı goller sonrasında Liverpool taraftarının tepkisini çeken ve çok büyük eleştirilere maruz kalan Karius, Liverpool’un Roma’dan Brezilyalı kaleci Alisson’u kadrosuna katmasının ardından takımdan ayrılmaya karar verdi. Teknik Direktör Jürgen Klopp’un da ayrılması konusunda onay verdiği Karius için, Liverpool’lu yöneticiler Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Karius’un Beşiktaş’a transfer olduğunu İngiliz medyası da duyurdu. Liverpool’un, sözleşmesi 3 yıl bitecek olan oyuncuyla, yeni bir sözleşme imzalayıp, Beşiktaş’a satın alma opsiyonuyla kiralaması gündemde. Alman kalecinin 2 yıl Beşiktaş forması giymesi durumunda, Liverpool’la 1 yıllık sözleşmesi kalacak. İngiliz ekibi, Karius’un sözleşmesini 2 yıl daha uzatıp, Beşiktaş’a bu şekilde kiralamak istiyor.



Satın alma opsiyonu 7 milyon 250 bin Pound


Beşiktaş’ın kiralama ücreti için Liverpool’a 2 yılda 2 milyon 250 bin Pound ödeyeceği, Karius’un satın alma opsiyonunun da 7 milyon 250 bin Pound olduğu öğrenildi. Buna ek olarak eğer Beşiktaş, Alman file bekçisinin bonservisini alır ve daha sonrasında başka bir kulübe satarsa, Liverpool bu satıştan da yüzde 20’lik pay alacak. Liverpool’un sözleşme uzatmak istemesinin nedeni de, Beşiktaş’ın satın alma opsiyonunu kullanmama ihtimali. Kırmızılar, Karius’un sözleşmesini garanti altına alarak Beşiktaş’a göndermenin hesaplarını yapıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç