Loris Karius, 2 yıllığına Beşiktaş’ta

Alman file bekçisi, bu hafta içinde Türkiye’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Fabri’nin Fulham’a transfer olmasının ardından kaleci transferi konusunda birçok isimle görüşen Beşiktaş, uzun süre Liverpool’la Mignolet konusunda pazarlık yapmıştı. Ancak siyah-beyazlılarda ibre daha sonra Liverpool’un 25 yaşındaki file bekçisi Loris Karius’a döndü ve Beşiktaş bu konuda büyük yol kat etti. Transfer için özellikle İngiltere’de transfer döneminin bitmesini bekleyen Beşiktaş’lı yöneticiler, 9 Ağustos’tan bu yana girişimlerini hızlandırdı. Loris Karius için Liverpool’la kiralık anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki kaleciyi 2 yıllığına renklerine bağladı. Loris Karius’la da anlaşan yönetim, Alman file bekçisini önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirerek resmi sözleşmeyi imzalatacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi Finali’nde yediği hatalı goller sonrasında Liverpool taraftarının tepkisini çeken ve çok büyük eleştirilere maruz kalan Karius, Liverpool’un Roma’dan Brezilyalı kaleci Alisson’u kadrosuna katmasının ardından takımdan ayrılmaya karar verdi. Teknik Direktör Jürgen Klopp’un da ayrılması konusunda onay verdiği Karius için, Liverpool’lu yöneticiler Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Karius’un Beşiktaş’a transfer olduğunu İngiliz medyası da duyurdu. Liverpool’un, sözleşmesi 3 yıl bitecek olan oyuncuyla, yeni bir sözleşme imzalayıp, Beşiktaş’a satın alma opsiyonuyla kiralaması gündemde. Alman kalecinin 2 yıl Beşiktaş forması giymesi durumunda, Liverpool’la 1 yıllık sözleşmesi kalacak. İngiliz ekibi, Karius’un sözleşmesini 2 yıl daha uzatıp, Beşiktaş’a bu şekilde kiralamak istiyor.

Satın alma opsiyonu 7 milyon 250 bin Pound

Beşiktaş’ın kiralama ücreti için Liverpool’a 2 yılda 2 milyon 250 bin Pound ödeyeceği, Karius’un satın alma opsiyonunun da 7 milyon 250 bin Pound olduğu öğrenildi. Buna ek olarak eğer Beşiktaş, Alman file bekçisinin bonservisini alır ve daha sonrasında başka bir kulübe satarsa, Liverpool bu satıştan da yüzde 20’lik pay alacak. Liverpool’un sözleşme uzatmak istemesinin nedeni de, Beşiktaş’ın satın alma opsiyonunu kullanmama ihtimali. Kırmızılar, Karius’un sözleşmesini garanti altına alarak Beşiktaş’a göndermenin hesaplarını yapıyor.