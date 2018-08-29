Loris Karius: “Beşiktaş’ın büyük bir geleneği var”

Beşiktaş’ın çok büyük bir geleneği olduğunu ifade eden Karius, Mario Gomez’in Beşiktaş’taki günlerini daha önce duyduğunu, kulübün transfer için gösterdiği gayret ve taraftarların da buraya gelmesinde etkili olduğunu söyledi.

Vodafone Park’ta düzenlenen toplantıya Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’la birlikte katılan yeni transfer Loris Karius, sorulara içtenlikle yanıt verdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, mutlu bir günde olduklarını ifade ederek sözlerine başlayarak, “Bu transferden memnuniyet duyuyoruz. Pırıl pırıl bir genç arkadaşımızı Beşiktaş’a kazandırdık. Çok mutluyuz. Beşiktaş taraftarının da çok mutlu olduğunu tahmin ediyorum. Biraz zor oldu ama zaten kolay olsa herkes yapardı. Loris’e, ailemizi hoş geldin diyorum. Burada çok güzel bir sezon ve şampiyonluklar yaşayacağımıza inanıyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Orman’ın açıklamalarının ardından Loris Karius, soruları yanıtladı.

“Heyecan verici bir deneyim”

Sözlerine Türkçe ‘Merhaba’ diyerek başlayan Loris Karius, “Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok büyük bir kulübe katılıyorum. Dün ilk antrenmanımı yaptım ve takım arkadaşlarımla tanıştım. Gerçekten harika bir oyuncu grubu. Benim için çok heyecan verici bir deneyim. Beşiktaş’ın büyük bir geleneği ve harika bir taraftar kitlesi var. Bundan da onur duyuyorum. Henüz genç bir yaşta sayılırım. Buraya gelerek ileriye doğru bir adım attığımın farkındayım. Burada gelişme potansiyeli oldukça yüksek. Hedefim, takımımla kupalar ve zaferler kazanmak” dedi. Beşiktaş’a geliş nedeniyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Karius, “İki büyük sebep var. Birincisi taraftarlar. Beşiktaş taraftarı, kulübün ilgisini duyduktan sonra bana mesajlarla büyük bir destek verdi. Benim burada olmamı ne kadar çok istediklerini gösterdiler. Her oyuncu böyle bir desteği ve sevgiyi hissetmek ister. Bu harika bir duygu. Böyle bir duyguyu gördüğünüzde siz de en iyi seviyenize ulaşmak için elinizden geleni yapmak istiyorsunuz. İkincisi ise kulübün benim transferim için gösterdiği gayret ve istekti. Kulüp, bunu ilk andan itibaren ortaya koydu. Bu da benim karar vermemde ciddi şekilde etkili oldu” açıklamasında bulundu.

“Mario Gomez’le ilgili olumlu şeyler duydum”

Beşiktaş’a transfer olmadan önce Türkiye’de forma giymiş Alman futbolcularla konuştuğunun altını çizen başarılı file bekçisi, “Onlar, tamamen pozitif şeyler söyledi. Karşılama, benim pozitif duygularımı tamamen güçlendirdi. Bunları duymak ve bu şekilde kıyaslanmak güzel bir şey. Burada yapmam gereken iyi oynamak ve iyi bir performans ortaya koymak. Ondan sonra diğer meseleleri konuşabiliriz” dedi.

Mario Gomez’le konuşup konuşmadığı sorulan Karius, “Mario Gomez ile konuşmadım ama tamamen olumlu şeyler duydum. Onun burada ne kadar mutlu olduğunu ve iyi iş çıkardığını biliyorum. Stuttgart’ta oynadığı dönemde birbirimize yakın oturuyorduk. Birçok ortak arkadaşlarımız var. O insanlardan, Mario’nun Beşiktaş’ta ne kadar mutlu olduğunu ve burada geçirdiği günlerle ilgili tamamen olumlu şeyler duydum” diye konuştu.

"Tamamen geleceğe odaklanıyorum"

Şampiyonlar Ligi finalinin ardından süreci nasıl atlattığıyla ilgili konuşan Karius, “Futbolda böyle anlar, deneyimler ve hatalar olabiliyor. Ciddi sakatlıklar da buna örnek. Sizi ne şekilde etkileyeceğini ve nerede başınıza geleceğinizi bilemezsiniz. Şanssız bir gündü. Şampiyonlar Ligi çok oyuncuya nasip olan bir şey değil. Bugün ligde kaç kaleciye veya oyuncuya nasip olduğuna bakarsınız. O gün birçok şey bir araya geldi ve sonuçta şanssız bir gün yaşadım. Artık geride kaldı. Şimdi tamamen geleceğe odaklanıyorum” diye konuştu.

“Almanya’da, Türkiye’deki derbileri izliyordum”

Daha önce Beşiktaş forması giyen kaleci Raimond Aumann’ın sorulması üzerine Loris Karius, “Onunla iletişim kuramadım ama burada daha önce bir Alman kalecinin oynamasını bilmek güzel. Sizin de onu hala hatırlıyor olmanız güzel. Umarım ben de burada güzel bir iz bırakırım ve beni de uzun süre hatırlarsınız” dedi.

Almanya’dayken Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini izlediğini söyleyen Karius, “Derbiler Almanya’da da yoğun bir şekilde takip ediliyor. Bilgiye sahibim. Almanya’da birçok Türk arkadaşım var. Bana ne kadar mutlu oldukları konusunda mesaj attılar” diye konuştu.

"Şans verilirse oynayabilirim"

Form durumu olarak hazır olduğunu söyleyen genç kaleci, “Liverpool ile sezon öncesi hazırlık kampına katıldım. Hazırlık maçlarında yer aldım. Transfer söz konusu olduğundan herhangi bir sakatlık olmaması için birkaç gün salonda çalıştım. Genel itibariyle hazırım. Teknik direktörümüz şans verdiği takdirde oynayabilirim” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Klopp’a gitmek istediğimi söyledim”

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp’la transferi konusunda konuştuğunu söyleyen Loris Karius, “Kendisiyle konuştum. Uzun bir konuşma oldu. Kendisi beni kadroda tutmak isteğini dile getirdi ama ben de kendi isteğimi düzgün bir şekilde söyledim. O da durumu anlayışla karşıladı. Günün sonunda tüm taraflar için iyi bir hamle ve karar oldu” dedi.

Liverpool file bekçisi Mignolet’in, Karius’un ayrılmasıyla ilgili olarak, “Karius’un ayrılıp benim kalmamı biraz garip buluyorum” açıklaması sorulan Alman kaleci, “Yorum yapmak bana düşmez. Tam olarak neler olduğunu bilmiyorum. Tarafsız açıdan bakarsak kulüp kendisi için en iyi teklifi değerlendirmiş ve bu doğrultuda karar vermiştir. Madem ki o da orada kaldı umarım güzel bir sezon geçirir” dedi.

Türkiye’de insanların futbola bakış açısının çok iyi olduğunu söyleyen Karius, “Burada sokakta bunu hissediyorsunuz. Taraftarlar sizinle fotoğraf çektiriyor. Bu durum, taraftarın size statta verdiği desteğe karşılık vermenin en iyi yolu. Taraftarlar elinden geleni yapıyor ve siz de bu şekilde küçük bir jestle karşılık verebiliyorsunuz” diyerek sözlerini tamamladı.

Fikret Orman: “Karius’un başka konulara girmesini istemiyorum”

Almanya Milli Takımı’nı bırakan Mesut Özil’in açıklamalarıyla ilgili olarak Karius’a bir soru sorulurken, Başkan Fikret Orman bu konuda araya girdi. Karius’un Beşiktaş’a transferiyle ilgili bir tören yapıldığını söyleyen Orman, “Bu soruyu diğer röportajlarda sorarsanız iyi olur. Olayları başka yere çekmeye bayılıyoruz. Sporcumuzun şu anda bu şeylerle değil de mutlu bir başlangıç yapmasını istiyorum. Yarın gazetelerde Mesut ile ilgili sözlerini görmek istemiyorum. Oyuncumun medyaya doğru, pozitif ve Beşiktaş ile ilgili olan yanlarının yansımasını istiyorum” diye konuştu.

“Görev sürem bittiğinde saygı gören bir taraftar olmak istiyorum”

Karius’un konuşmalarının ardından bazı açıklamalarda bulunan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda sözlerinin çarpıtıldığının altını çizerek, “2 gün önce yaptığımız bir röportajla ilgili konuşmak istiyorum. Bir şeyi bir yerden alıp başka yere çekmeye bayılıyoruz. Ben bütün konuşmalarımı doğaçlama yapıyorum. Prompterdan okumuyorum. İçimden gelenleri ifade ediyorum. Benim ifade ettiğim bütün süreçlerde söylediğim şudur, biz buraya Beşiktaş neferi olarak görev için geldim. Beşiktaş’ta taraftarlık, sporculuk, asbaşkanlık yaptım, şimdi başkanlık yapıyorum. Görev sürem bittikten sonra taraftarlığa ve genel kurul üyeliğine saygı gören bir insan olarak geri dönmeyi hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kimse Beşiktaş’tan büyük değildir”

Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlatan Orman, “Divan Kurulu’nda kimsenin Beşiktaş’tan büyük olmadığını ifade ettim. Yapmış olduğumuz bir başarı varsa, Beşiktaş olduğu için vardır bu başarı. Bugün Karius’un imza töreninin burada olması, Beşiktaş olduğu içindir. Kimse kendine pay çıkarmasın. Ama orada genel kurula neden gittiğimizin açıklaması sırasında, ’Yorulduk, yukarıya çıkmamız lazım. Türkiye’de ekonomik bir kriz var ve bu durumu yönetmemiz için motivasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Benim motivasyonum düşerse, Beşiktaş’ı yönetmede başarı elde edemeyiz’ dedim. Belki kullandığım cümleleri, yanlış bir yere gidecek açıklıkta anlatmamış olabilirim ama beni tanıyan herkes, ne manada söylediğimi bilir. Bunu alıp da Trump’tan örnek vermeler falan, yanlış yerlere gidiyor. Tekrar demagoji oluşturacak şeyler söylemek istemiyorum. Röportajı izleyen herkes benim neyi ne amaçla söylediğimi anlar. Fakat o cımbızlanan laflarla manşeti çıkarmak için o lafın üzerine yorum yapanlar ve beni taraftarla karşı karşıya getirmeye çalışanların niyetleri farklıdır. Ben bir Beşiktaş neferiyim ve böyle geldim, böyle gideceğim. Bu şekilde taraftarla arama bir şeyler sokmaya çalışıldığı için bunları söylüyorum. Beşiktaş’ın pazarlamasından, finansmanından, transferinden, takımı modifiye etmesinden, bütün bu işlerle kim uğraşıyor. Benim motivasyonum önemli. Benden sonra kim gelirse, onun da motivasyonu önemli. Benim Beşiktaş’ın üzerinde olduğumun söylenmesi haksızlıktır. Anlayan anladı. Şu söylediklerimi yarın da anlamak istemeyen, cımbızla manşet çıkarmaya çalışanlar mutlaka olacaktır. Doğrusu, bizim çok fazla konuşmamamız galiba” açıklamasını yaptı.

“Herkesi maça bekliyoruz”

Yarınki Partizan maçıyla ilgili konuşan Fikret Orman, “Beşiktaş taraftarının kulübüyle, benimle, hocasıyla, futbolcularla inanılmaz bir bağı var. Yarın önemli bir maçımız var. İlk maç 1-1 bitti. Bunu geçip gruplara kalmamız gerekiyor. Herkesi maça bekliyoruz. Biz taraftar götürmediğimiz için Partizan da taraftar getirmedi. O bölgenin biletlerini de satacağız. Yarın da inşallah dolu statta oynayacağız. Kombinesi olup da maça gelmeyecek olanlar da devretsinler ki stadımız dolu olsun ve yarın bu maçı önemli bir galibiyetle bitirme arzusunda olalım. Ligin daha başındayız ve galibiyetler, mağlubiyetler olacaktır. 3. maçta bu mağlubiyetin belki olmaması lazımdı ama ligin başında olması belki hayır da olabilir. Kendimize çeki düzen vermemiz gerekli olan durumlar olabilir. Bu hepimiz açısından geçerli. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

VAR sistemini de değerlendiren Orman, “Yusuf Namoğlu, ligin başında VAR sisteminin oturması için 8-10 hafta zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Başlangıç hataları olabilir. İnşallah pozitif şekilde dönüşünün olacağını umuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Fikret Orman’ın açıklamalarının ardından Karius ve Orman, basın mensuplarına poz verirken, Loris Karius daha sonra Vodafone Park’ın çimlerine çıkarak burada da foto muhabirlerine poz verdi.