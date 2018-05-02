Lösemili çocuklar helikopterle İstanbul turu yaptı

İlk kez helikoptere binen çocuklar, büyük sevinç yaşadı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 20’nci yılı dolayısıyla lösemili çocukların helikopter hayalini gerçekleştirdi. Lösemi tedavisi gören 16 çocuk, İstanbul semalarında helikopter turu yaptı. Yaşları 5 - 14 aralığında değişen çocuklar, uçuş öncesi helikopterler hakkında bilgi aldı. Hayatlarında ilk kez helikoptere binen çocuklar büyük heyecan yaşarken, kimi bu anları video ile kaydetti, kimi bol bol fotoğraf çekti. Pilot, yolculuk boyunca çocuklara uçuş hakkında bilgiler verdi.

LÖSEV 20’nci yılında lösemili çocukların hayallerini gerçekleştirdi

Projeyle çocukların mutluluğunu amaçladıklarını belirten LÖSEV İstanbul İl Koordinatörü Gökçe Çiçek Koç, "LÖSEV’in 20’nci yılı nedeniyle çocuklarımızın hayalini gerçekleştirmek için buradayız. 20’nci yıl sebebiyle daha büyük hayallere erişebilmek adına çocuklarımıza sorduğumuz zaman pek çocuğunun en büyük isteği helikoptere binmek oldu. Biz de bu hayallerini gerçekleştirdik" dedi.

Çocukların hayallerine katkı sunmak için projeyi desteklediklerini ifade eden Kaan Air Genel Müdürü Kemal Süler, "20’nci yıllarına katkımız olsun düşüncesiyle çocuklarımıza en azından her zaman gerçekleştiremeyecekleri bir olayı biz gerçekleştirelim istedik, bir katkımız olsun istedik. Onları kendi aramızda görmekten de mutluluk duyduk. Çocuklukta herkesin hayali pilot olmak, uçmak. Herkes buna erişemiyor ama biz onları havada uçurarak o düşünceyi onlara biraz olsun vereceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Hayatında ilk kez helikoptere bindiğini söyleyen çocuklar ise "Çok güzel, her yeri görebiliyoruz. Ayasofya’yı görüyoruz. Çok beğendik" diye konuştu.