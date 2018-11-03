LÖSEV'e destek

Lösemili çocukların tedavisini ücretsiz olarak gerçekleştiren LÖSEV, Başakşehir-Beşiktaş maçında da unutulmadı. Dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde futbolcular sahaya sağlık maskesiyle çıkarken, bugün de Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan önce sağlık maskesi takarak, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen kampanyaya destek verdi.