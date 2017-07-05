LPG’li araçlar için önemli uyarı

Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Örücü, LPG dönüşümünde merdiven altı montajların önlenmesi ve korsan uygulamalara son verilmesinin gerektiğini belirtti. Örücü, bunun da ancak denetim ile mümkün olabileceğini, yapılan yeni düzenlemenin denetimi zorlaştıracağını söyledi.

Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Örücü, LPG dönüşümü gerçekleştiren firmaların artık kendi kendilerini denetleyebilmesinin önün açan düzenlemenin denetimi zorlaştıracağını söyledi. Örücü, “AİTM yönetmeliğinde Haziran ayı içerisinde bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik ile daha önce Makine Mühendisleri Odası (MMO) veya Türk Standartları Enstitüsü’nden alınması gereken montaj tespit raporu, gaz sızdırmazlık raporu aranmayacak. Dönüşümü yapılacak firmalar 2018 yılından itibaren mecburi olarak yürürlüğe girecek kararla kendileri iki nüsha montaj tespit raporu düzenleyecekler ve bununla tadilatı yaptıran vatandaş direkt araç muayene istasyonlarına giderek kontrollerini yaptıracak. Eskiden araç dönüşümleri yapıldığı zaman makine mühendisleri gaz sızdırmazlık istasyonlarına gidiyor ve bu istasyonlarda 100 noktadan araçların kontrolleri yapılıyordu” ifadelerini kullandı.

“Biz denetimden yanayız”

Denetimin belirleyici unsur olduğunu belirten Örücü, “Tek tek ürünlerin kontrolleri yapılıyor. Kullanılmış ürün olup olmadığı kontrol ediliyordu. Artık bu kontroller araç muayene istasyonlarında yapılmaya çalışılacak. Bu nereye kadar yapılabilir bilemeyiz. Daha önceki ürünlerin seri numaraları veri tabanında olmadığı için kullanılmış, eski, bakım görmüş ürünlerinde kullanılması mümkün olabilecek. Bu da birçok sıkıntıyı beraberinde getirecektir. Biz denetimden yanayız otogaz sektörü diğer sektörlerde olmayan iki kez kamu denetimine tabi bir denetim mekanizmasıyla çalışıyordu. Artık bu denetimin bir ayağı devreden çıkıyor sadece araç muayene istasyonlarında gaz kaçar kontrolü yaptırarak araçlar trafikte seyretmeye başlayacak.” dedi.

“Bu Yönetmelik değişikliği daha önce de denenmişti ve birçok sıkıntı yaşattı”

Bu tür yönetmelik değişikliğinin daha önceden de kullanılıp çeşitli sıkıntıların yaşandığını vurgulayan Örücü şunları söyledi: “Yıllardan beri otogaz sektöründe yönetmelikler değişiyor. Devamlı sorumlular değişiyor. Benzeri uygulamayı 2000’li yıllarda 5 yıl firmaların inisiyatifine bırakılmıştı. Bu süreçte birçok sıkıntılar yaşanmıştı. Kazalar, evrak ticareti, vergi kaçırma, sahte evrak düzenlemelerine varan olumsuz durumlar yaşandı. Bu sıkıntılar üzerine 2005 yılında tekrar kontroller MMO verildi. Bugün ise araçların yüzde 80’i kontrollerden geçmiş durumda bunu yüzde 100 yapmaya çalışıyoruz. Bunun içinde trafik denetlemelerinin yapılması gereklidir. Maalesef yeterince trafik denetlemesi yapılamıyor. Denetim olmadığı zaman korsan uygulamalar merdiven altı montajlar devreye giriyor. Bu işi layığı ile yapan fatura kesen yetkili mühendis istihdam eden firmalar zor durumda kalıyor. Haksız rekabet ortamında bunu idame ettirmeleri mümkün değil. Bu haksız rekabetin, merdiven altı montajların önlenmesi ve korsan uygulamalara son verilmesi gerekir. Bu da ancak denetim ile mümkün olabilir.”

Diğer yandan söz konusu yönetmelikte bir başka en önemli değişiklik 3.9 maddesinde yer alan ECE R 115 regülasyonuyla ilgilidir. Bu maddeye göre yapılan tadilatta kullanılan setlerin BM/AEK regülasyonu 115’ in ilgili maddelerine uygunluğu teknik servis tarafından teşvik edilmesi istenmektedir. ECE R 115 regülasyonu LPG ve CNG sistemlerinin onayı ile ilgili hususları düzenlemekte; Egzoz emisyonlarının ölçümü ve dinamometre ile güç testlerini istemektedir. E3 ve üzeri araçlarda yüzlerce otomobil markasının 115 uygunluğunu belgelemek firmalar için hem çok maliyetli ve hem de ülkemizde ilgili laboratuvarların yeterli olmaması nedeniyle yerine getirilmesi imkansız bir regülasyon olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi halde firmalardan ECE R 115’ in bu şekliyle uygulanmasının istenmesi sektörün durmasına , hiç bir firmanın dönüşüm yapamamasına ve dolayısıyla firmaların kapanmasına yol açacaktır".

”MTV ve ÖTV’nin kaldırılması konusunda devlet desteği istiyoruz”

Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Örücü sözlerine şöyle devam etti: “Bütün dünyada çevreci yakıt olması nedeniyle otogaz yerel yönetimlerce ve hükümetlerce teşvik ediliyor. Ancak ülkemizde 4 milyondan fazla araç LPG’li olduğu halde bunun tam tersi cezalandırılıyoruz ve üvey evlat muamelesi görüyoruz. LPG’li araç kullanan vatandaşlar olarak motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ÖTV alınmaması gibi teşviklerden yararlanmak istiyoruz. En son AİTM yönetmeliğinde işleri durma noktasına getirebilir. Bugün otogaz sektörü Türkiye’de gelmiş olduğu nokta itibari ile on binlerce kişiye istihdam sağlayan yurtdışına ihracat yapan bir sektör haline gelmiştir. Biz sektör olarak gerek Bakanlık gerek TSE ile her türlü işbirliğine hazırız. Sektörümüzü doğrudan ilgilendiren bu ve benzeri konularda sektörün görüşlerinin alınmasını özellikle talep ediyoruz.