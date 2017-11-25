Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 14:08

Lübnanlı kadının eşine emanet ettiği çantayı çaldılar

Zeytinburnu’nda bir alışveriş merkezinde Lübnanlı turist kadının çantasını eşine bırakmasından faydalanan hırsızların çantayı el çabukluğuyla aldığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Lübnanlı kadının eşine emanet ettiği çantayı çaldılar

25 Kasım 2017 14:08


Zeytinburnu’nda bir alışveriş merkezinde turist kadının alışveriş yaptığı sırada çantasını kocasına emanet etmesinden faydalanan şüphelilerin çantayı el çabukluğuyla aldığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde eşi ürünlere bakarken çantayı ayaklarının dibine bırakan adamın dalgınlığından yararlanan şüpheliler çantayı alarak mağazadan ayrıldı. Lübnanlı H. M. ve eşi olayı fark ederek polise başvurdu. Görüntüleri izleyen polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen H.Y. (18) ile M. P.(21)’yi Beyoğlu Tarlabaşı’nda gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olaya karıştığı belirlenen iki kadın ise polis ekipleri tarafından aranıyor. Öte yandan şüphelilerin sorgularında suçlarını itiraf ettikleri ancak birlikte hırsızlık yaptıkları kadınları tanımadıklarını söyledikleri belirtildi. Şüpheliler, çantadan çıkan cep telefonunu sattıklarını söylerken ziynet eşyaları ve dövizi ise bozdurduklarını anlattı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç