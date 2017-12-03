Lucescu ile Tayfur Havutçu, Başakşehir - Osmanlıspor maçında

Karşılaşmayı ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.

Süper Lig’de ve TFF 1. Lig’de birçok müsabakayı yerinden takip eden Milli Takım heyeti, bugün de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaydı. Medipol Başakşehir’in Osmanlıspor’u ağıladığı karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcı antrenör Tayfur Havutçu da tribünden takip etti.

Karşılaşmayı ayrıca Başakşehir’in eski yardımcı antrenörü olan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.