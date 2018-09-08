Lucescu, Terim’in arkasında kaldı

UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele edene A Milli Futbol Takımı, dün oynadığı ilk maçta Rusya’ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların teknik patronu Mircea Lucescu, milliler ile çıktığı ilk 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Milli takım, bu maçlarda 12 gole imza atarken kalesinde ise 17 gol gördü. Lucescu, bu istatistiği ile Fatih Terim’in 2013 yılındaki milli takım döneminin gerisinde kaldı. Terim, o dönemde ay-yıldızlılarla çıktığı ilk 10 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 2 de mağlubiyet aldı. Bu dönemde milli takım, rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Mircea Lucescu’nın A Milli Futbol Takımı ile ilk 10 maçı şu şekilde:

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Ukrayna: 2 - Türkiye: 0

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Hırvatistan: 0

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 0 - İzlanda: 3

2018 Dünya Kupası Elemeleri: Finlandiya: 2 - Türkiye: 2

Hazırlık maçı: Romanya: 2 - Türkiye: 0

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Arnavutluk: 3

Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İrlanda: 0

Hazırlık maçı: Karadağ: 2 - Türkiye: 2

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İran: 1

Hazırlık maçı: Tunus: 2 - Türkiye: 2

Fatih Terim’in 2013 yılında Milli Takım ile çıktığı 10 karşılaşma şöyle:

2014 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 5 - Andorra: 0

2014 Dünya Kupası Elemeleri: Romanya: 0 - Türkiye:2

2014 Dünya Kupası Elemeleri: Estonya: 0 - Türkiye: 2

2014 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 0 - Hollanda: 2

Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - Kuzey İrlanda: 0

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Belarus: 1

Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İsveç: 1

Hazırlık maçı: İrlanda: 1 - Türkiye: 2

Hazırlık maçı: Honduras: 0 - Türkiye: 2

Hazırlık maçı: ABD: 2 - Türkiye: 1