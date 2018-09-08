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08 Eylül 2018 13:39

Lucescu, Terim’in arkasında kaldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlılarla çıktığı ilk 10 maçta aldığı skorlar bakımından Fatih Terim’in 2013 yılındaki milli takım kariyerinin gerisinde kaldı.

Lucescu, Terim’in arkasında kaldı

08 Eylül 2018 13:39


UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele edene A Milli Futbol Takımı, dün oynadığı ilk maçta Rusya’ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların teknik patronu Mircea Lucescu, milliler ile çıktığı ilk 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Milli takım, bu maçlarda 12 gole imza atarken kalesinde ise 17 gol gördü. Lucescu, bu istatistiği ile Fatih Terim’in 2013 yılındaki milli takım döneminin gerisinde kaldı. Terim, o dönemde ay-yıldızlılarla çıktığı ilk 10 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 2 de mağlubiyet aldı. Bu dönemde milli takım, rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.


Mircea Lucescu’nın A Milli Futbol Takımı ile ilk 10 maçı şu şekilde:



2018 Dünya Kupası Elemeleri: Ukrayna: 2 - Türkiye: 0


2018 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 1 - Hırvatistan: 0


2018 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 0 - İzlanda: 3


2018 Dünya Kupası Elemeleri: Finlandiya: 2 - Türkiye: 2


Hazırlık maçı: Romanya: 2 - Türkiye: 0


Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Arnavutluk: 3


Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - İrlanda: 0


Hazırlık maçı: Karadağ: 2 - Türkiye: 2


Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İran: 1


Hazırlık maçı: Tunus: 2 - Türkiye: 2



Fatih Terim’in 2013 yılında Milli Takım ile çıktığı 10 karşılaşma şöyle:


2014 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 5 - Andorra: 0


2014 Dünya Kupası Elemeleri: Romanya: 0 - Türkiye:2


2014 Dünya Kupası Elemeleri: Estonya: 0 - Türkiye: 2


2014 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 0 - Hollanda: 2


Hazırlık maçı: Türkiye: 1 - Kuzey İrlanda: 0


Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Belarus: 1


Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İsveç: 1


Hazırlık maçı: İrlanda: 1 - Türkiye: 2


Hazırlık maçı: Honduras: 0 - Türkiye: 2


Hazırlık maçı: ABD: 2 - Türkiye: 1




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