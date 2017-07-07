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07 Temmuz 2017 17:02

Lucescu’dan Fikret Orman’a ziyaret

Beşiktaş’ın eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu, siyah-beyazlı kulübü ve Başkan Fikret Orman’ı Vodafone Park’ta ziyaret etti.

Lucescu’dan Fikret Orman’a ziyaret

07 Temmuz 2017 17:02


Başkan Fikret Orman, 2002-2004 yılları arasında teknik direktörlük görevini yapmış ve kulübün 100. yılında Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıyan Mircea Lucescu’yu Vodafone Park’ta ağırladı. Lucescu ile sohbet edip, görüş alışverişinde bulunan Orman, daha sonra deneyimli çalıştırıcı ile Vodafone Park’ı gezdi. Fikret Orman ve Lucescu daha sonra ise Beşiktaş JK Müzesi’ne geçti. Müze hakkında Orman’dan bilgiler alan Rumen çalıştırıcı, 2002-2003 sezonunda kendisinin teknik direktörlük görevinde kazandığı şampiyonluk kupasının yer aldığı bölümü dikkatle inceledi.




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