İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lucescu'dan Kasımpaşa'ya ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu Kasımpaşa Tesisleri’ni ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu Kasımpaşa Tesisleri'ni ziyaret etti.


Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu Kasımpaşa Tesisleri'ne ziyarette bulundu. Paşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile bir araya gelen Mircea Lucescu ve Tayfur Havutçu, Kasımpaşalı futbolcular hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Lucescu, daha sonrasında tesisleri gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.