Lugano: "Fenerbahçe benim ikinci evim"

Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski futbolcusu Diego Lugano, “Fenerbahçe'de geçirdiğim yıllar benim için son derece güzeldi. Fenerbahçe Türkiye'nin her zaman en iyisidir, en büyüğüdür. Bunu nereye gidersem gideyim anlatıyorum. Burası benim ikinci evim” dedi.

Beşiktaş maçını izlemek, yayıncı kurulaşa derbi maçını yorumlamak için geldiği Türkiye'de 5 yıl formasını terlettiği eski kulübü Fenerbahçe'yi ziyaret eden ve Can Bartu Tesisleri'nde Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla bir araya gelen Diego Lugano, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'de geçirdiğim yıllar benim için son derece güzeldi"

Fenerbahçe'de tekrar bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğuna vurgu yapan Uruguaylı eski oyuncu, “Burada uzun yıllar geçirdim. Burayla ilgili hep güzel şeyler hatırlıyorum. Burada çok güzel izler bıraktığıma inanıyorum. Fenerbahçe'de geçirdiğim yıllar benim için son derece güzeldi. Futbolun dinamiği gereği her zaman buraya gelip ziyaret edemiyorsunuz. Ama ben şu anda burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Şu anda futbolun dinamiğinin biraz daha farklı bir tarafındayım. Sao Paulo'nın Sportif Direktörlüğü görevini yürütüyorum. Bu görevi yürüttüğüm için biraz daha fırsat bulabildim ve buraya geldim. Hem Sao Paulo ile Fenerbahçe'nin arasındaki ilişkilerin biraz daha iyi bir noktaya gelmesi, bu ilişkileri daha yakın bir hale getirebilmek için ve Fenerbahçe'nin Güney Amerika futboluyla ilişkilerini daha güzel bir noktaya getirebilmek için sohbetlerimiz oluyor” dedi.

"Burası benim ikinci evim"

Beşiktaş'la oynanacak derbiyle ilgili konuşan Lugano, “Yarın derbinin adrenalini bir kez daha hissedeceğim. O atmosferi yaşayacağım. Çok büyük bir derbi olduğunu biliyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım Fenerbahçe için güzel bir akşam olur. Fenerbahçe Türkiye'nin her zaman en iyisidir, en büyüğüdür. Bunu nereye gidersem gideyim anlatıyorum. Burası benim ikinci evim. 6 yıl sonra ilk defa dün Kadıköy'e ayak bastım. Kadıköy'ün çimlerindeydim. O stresi hissettim. Sanki zaman hiç geçmemiş gibi hissettim. O stada gitmek size o atmosferi fazlasıyla hissettiriyor. Yarın büyük bir derbi olacak. Her derbi önemlidir. Her derbinin son derece büyük anlamı vardır. Fenerbahçe yarın bu akşamlardan birine çıkacak. Oyuncuların farkında olduğunu görüyorum. Fenerbahçe yeni bir sezona başladı ve galibiyete çok fazla ihtiyacı olan bir dönemden geçiyor. Sao Paulo'da kendi sahasında ateşli taraftarı önünde oynayan bir takım. Fenerbahçe için de aynı şey geçerli. Her iki takım da çok büyük benzerlik gösteriyor. Taraftarlar arkasında olacaktır. Onların desteğiyle kazanacağımıza inanıyorum. Bu şekilde Fenerbahçe'nin istediğine ulaşacağı bir akşam olacağına inanıyorum” ifadelerine değindi. Ardından Fenerbahçe'nin çok büyük bir kaptanı olduğunu belirten Lugano, "Onlara hiçbir şey dememe gerek yok, onlar bu derbinin ne kadar önemli olduğunu biliyor. Zaten kaptanlarının önderliğinde aralarında muhakkak konuşuyorlardır" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe özlediği, istediği başarılara muhakkak ulaşacaktır"

Başkan Ali Koç'la, Sao Paulo ve Fenerbahçe arasındaki ilişkileri yakınlaştırmak için görüşmeler yaptığını belirten ve Fenerbahçe'deki değişim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Lugano, “Buraya gelme amacım kesinlikle onlara neler yapmaları gerektiğini anlatmak değil. Başkan'la da konuştum. Daha çok Sao Paulo'yla Fenerbahçe'nin ilişkilerini nasıl yakınlaştırabiliriz, neler yapabiliriz bunlar üzerine görüştük. Bu yeni değişim sürecinde başlarılar diledim. Kulüp değişim sürecinde ve bu süreç her zaman zorludur. İnsanların sabra ihtiyacı var. Fenerbahçelilerin bunu bilmesi gerekiyor. Her zaman sancılı geçer değişim süreçleri. Fenerbahçe zamanla skorları almaya başlayınca bu yol güzel bir yol haline gelecektir. Fenerbahçe özlediği, istediği başarılara muhakkak ulaşacaktır. Umuyorum Fenerbahçe güzel günleri hep birlikte yaşar” diye konuştu.

"Fenerbahçe her zaman benim için ayrı bir yeri olan kulüp olarak kalacak"

Son olarak duygularını dile getiren Diego Lugano, “Ben belki göstermiyorum ama duygularını son derece yoğun yaşayan bir insanım. Nostaljik bir insanım. Geçmişe gitmek beni duygulandıran bir durum. Belki dışarıdan fazla göstermiyorum ama gerçekten öyle. Buraya geldim, bu insanları gördüm ve beni fazlasıyla duygulandırdı. Bir yandan da şunu düşündüm; demek ki burada güzel şeyler yapmışım, iyi izler bırakmışım, herkesin bana nasıl kucak açtığını gördüm. Fenerbahçe her zaman hayatımın bir parçası olacak. Fenerbahçe'ye her zaman yakın olma gayreti içerisinde olacağım. Bu ilgiyi görmek beni son derece mutlu ediyor. Fenerbahçe her zaman benim için ayrı bir yeri olan kulüp olarak kalacak” diyerek sözlerini noktaladı.

Diego Lugano, Başkan Ali Koç'a üzerinde isminin yazılı olduğu imzalı Sao Paulo forması takdim etti. Eski takım arkadaşlarına başarılar dileyen Lugano ardından tesislerden ayrıldı.