Luke Czepiela: "Türkiye’de yarışmak harika olurdu"

İlk kez 6 yaşında pilot olmayı hayal ettiğini belirten ve Red Bull Air Race’te mücadele eden Czepiela, hem yolculuğunu hem de akrobatik pilotluk ile ilgili tecrübelerini anlattı. Başarılı pilot, "Türkiye’de yarışmak harika olurdu" dedi.

Akrobatik uçuşlarıyla nefes kesen cesur pilotların mücadele ettiği Red Bull Air Race’te 2014 yılından beri yarışan Luke Czepiela, geçtiğimiz haftalarda Antalya’da düzenlenen Eurasia Air Show için Türkiye’ye geldi. Tek kişilik akrobasi uçağıyla ülkesi Polonya’dan Antalya’ya geliş sürecini anlatan Czepiela, “Uçtuğum uçak çok hızlı, ama sadece kısa yarışlarda. Antalya’ya gelmek bin deniz mili ya da 1850 kilometrelik bir yolculuk demek. Uçağımla tek bir seferde uçamayacağım kadar uzun bir mesafe. Bu yüzden Polonya’dan Macaristan’a gittik. Orada gümrükten geçtik. Macaristan’dan Burgaz’a geçtik. Burgaz’da yakıt ikmali yaptık ve Antalya’ya gelmek için yine gümrük kontrolünden geçtik. Burgaz’dan itibaren çok güzel bir uçuş oldu. Bulgaristan’dan çıktıktan hemen sonra İstanbul’a vardık ve muhteşem manzaralar gördük. İstanbul’daki hava trafik kontrolleri çok iyiydi. Bizi doğrudan Antalya’ya yönlendirdiler. Manzaralar bir harikaydı. Hem şehrin kendisi hem de yoldaki dağlar mükemmeldi” ifadelerini kullandı.

Polonyalı pilot uçuş sırasındaki riskler konusunda ise, “Dağlar çok görkemli ama bizim için çok tehlikeli de olabiliyorlar. Tek bir motorumuz var. Bu yüzden motoruma çok iyi bakmam gerekiyor. Sıcaklığın yükseldiğini gördüğümde hemen iniş yapıyorum, çünkü bu uçakla Polonya’ya geri dönmem gerek ve eğer bu motor arızalanırsa muhtemelen dağlara paraşütle atlamam gerekir, çünkü orada inecek hiçbir yer yok” açıklamasını yaptı.

Polonyalı pilot, 2007’de İstanbul’da da düzenlenen Red Bull Air Race’te yarışmadığını fakat yarışı kayıtlardan defalarca izlediğini söyledi. Czepiela, “Bu yarışı defalarca izledim. Türkiye’ye tekrar gelmek muhteşem olurdu. Burada çok iyi ağırlanıyoruz, insanlar çok nazik ve yardımsever” dedi.

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen ve büyük ilgi gören Red Bull Air Race’te en sevdiği konumun San Diego olduğunu belirten başarılı pilot, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin de kendisi için önemli olduğunu söyledi.