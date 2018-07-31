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31 Temmuz 2018 11:21

Lüks cip evin bahçesine uçtu

Çekmeköy’de bir sürücünün kullandığı lüks cip bilinmeyen bir nedenden yoldan çıkarak ilk önce duvara daha sonra bir evin bahçesine çarptı.

Lüks cip evin bahçesine uçtu

31 Temmuz 2018 11:21

Evin duvarının da hasar gördüğü olayda sürücü ve araçta bulunan torunu hastaneye kaldırılırken, ev sakinleri büyük korku yaşadı.


Olay, Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Reşadiye Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks cip sürücüsü Osman Çelik bilinmeyen bir nedenden dolayı aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı. Daha sonra da havalanan cip bir evin bahçesine uçtu. Evin duvarlarında hasar meydana gelirken, araçta bulunan Osman Çelik ve ismi belirlenemeyen torunu vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.


Kaza sırasında evde bulunan Muazzez Alanyalı, "Bahçedeydim. Çocuğum evde uyuyordu. Bir toz dumanı yükseldi. Dede torunu çıkardık. Ortalığı toz dumanı kapladı" dedi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken Osman Çelik’in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Öte yandan aracın hurdaya dönen halini görenler ise şaşkına döndü.




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