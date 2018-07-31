Lüks cip evin bahçesine uçtu

Evin duvarının da hasar gördüğü olayda sürücü ve araçta bulunan torunu hastaneye kaldırılırken, ev sakinleri büyük korku yaşadı.

Olay, Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Reşadiye Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks cip sürücüsü Osman Çelik bilinmeyen bir nedenden dolayı aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı. Daha sonra da havalanan cip bir evin bahçesine uçtu. Evin duvarlarında hasar meydana gelirken, araçta bulunan Osman Çelik ve ismi belirlenemeyen torunu vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza sırasında evde bulunan Muazzez Alanyalı, "Bahçedeydim. Çocuğum evde uyuyordu. Bir toz dumanı yükseldi. Dede torunu çıkardık. Ortalığı toz dumanı kapladı" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken Osman Çelik’in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan aracın hurdaya dönen halini görenler ise şaşkına döndü.