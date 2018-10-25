Lüks otelden ‘Yenilikçi Toplantılar' konsepti

İstanbul'un lüks otellerinden Hilton İstanbul Bomonti kurumsal hayata renk katması amacıyla yeni toplantı konseptini açıkladı.

Oda sayısıyla İstanbul'un en büyük otelleri arasında yer alan Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center, toplantıları verimli, keyifli ve faydalı hale getirmek amacıyla, yeni konseptini açıkladı. Farklı dekorasyonu ile dikkat çeken toplantı odalarında sunulacak ‘Yenilikçi Toplantılar' adını taşıyan konseptlerin içerisinde soundpainting, yoga/meditasyon, yaratıcı drama ve Bomonti odaklı sanatsal ve kültürel turlar gibi birçok aktivite yer alıyor.

Söz konusu otelin İş Geliştirme Direktörü Esra Altınörs, geliştirdikleri yeni nesil toplantı paketleri ile klasik toplantılardan ve ofis düzenlerinden şirketleri kurtarmayı, üretken çalışanların daha mutlu ve motive edilmiş bir ortamda fikir üretmesine olanak sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Altınörs, “Ulusal ve uluslararası çok sayıda önemli kongre ve konferansa ev sahipliği yapan bir otel olarak toplantı trendlerini de yakından takip ediyoruz. Artık gelişen teknolojilerle birlikte hayatlarımız da değişti ve bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Hayatlarımızın değişmesi ile birlikte toplantılara olan bakış açımız da değişti ve biz de her alanda olduğu gibi bu alanda da öncülük yaparak toplantıları daha renkli, daha üretici ve daha verimli hale getirecek yepyeni toplantı paketleri tasarladık” dedi.