Lüks otomobil çalan hırsızlara nefes kesen operasyon

Polisin aracına çarpan hırsızlar kaçmaya çalıştı. Zanlıların aracına ateş açan ekipler, 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çekmeköy’de geçtiğimiz ay yaşanan olayda iki hırsız gece saatlerinde İsmail E.’nin evine girdi ve evde bulunan lüks otomobilin anahtarını alıp kaçtı. Hırsızlar sokakta bir süre aldıkları anahtara ait aracı aradıktan sonra arabanın yerini tespit edip araçla birlikte kayıplara karıştı. Sabah erken saatlerde işe gitmek için uyanan İsmail E. aracının yerinde olmadığını fark edince durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

Polis aracına aracı çarparak üzerine sürdü

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin peşinde düştü. Yapılan takip sonucunda hırsızların Pendik’te bir tamirhaneye gittiklerini belirleyen ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda hırsızlardan biri araçla kaçmak isterken polis aracıyla çarpıştı ve aracı polisin üzerine sürdü. Araca ateş açan polis ekipleri, 2 hırsızı kıskıvrak yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Şubedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hırsızlarla birlikte çok sayıda sahte plaka ve hırsızlık için kullanılan demir makası da ele geçirildi.