Lüks otomobil kadın kuaförüne daldı

Kartal'da lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle önce kaldırıma çıktı daha sonra kadın kuaförüne daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, 03.45 saatlerinde Petroliş Mahallesi, Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Baran Gülsoy yönetiminde ki 34 NE 1033 plakalı lüks otomobil Üsküdar Caddesi Kadıköy istikametine seyir halinde iken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil kaldırımdaki bariyerlere çarptıktan sonra kadın kuaförüne girerek durabildi.

“Kazada yaralanan olmadı”

Kazada sürücü Baran Gülsoy ile otomobildeki arkadaşı yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil çekici yardımıyla iş yerinden çıkarılarak otoparka çekilirken, kuaförde ise yaklaşık 50 bin TL'lik bir zarar olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.