Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 12:11

Lüks site inşaatında yangın paniği

Sarıyer Ayazağa’daki lüks site inşaatının strafor deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Lüks site inşaatında yangın paniği

21 Mayıs 2018 12:11

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, yoğun duman nedeniyle göz gözü görmedi.


Yangın, saat 11.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Kemerburgaz Caddesi üzerindeki lüks bir site inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki lüks bir sitenin strafor deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine işçileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe, Kağıthane, Kemerburgaz ve İstinye itfaiye istasyonlarına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bodrum kattaki yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler yangına müdahale ettiği esnada binadan çıkan dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Gözün gözün görmediği yangını söndürme çalışmalarını diğer binalardaki işçiler ise izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, duman tahliyesine geçildi.


Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç